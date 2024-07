Ubojstvo zbog 15 eura duga: 'Dominik je zamahivao prema Marku, a onda je krvav pao...'

Što me tučeš?, vikala je Snježana, a Dominik je vikao: 'Zašto tučeš moju mamu?' Marko ga je primio za ramena i međusobno su se držali, a ja sam mislio da će se potući. Vidio sam Dominika kako nekoliko puta rukom zamahuje prema Marku, nisam vidio da ima nešto u ruci, a onda je Marko krvav pao na pod, pričao je svjedok Vanja D. na suđenju Dominiku Škrebu za ubojstvo Marka Jirotke u studenom 2023. u zagrebačkom naselju Prečko.

Podsjetimo, Dominika terete da je 10. studenog oko 12 sati u stanu na adresi u Ulici Slavenskoga u Zagrebu nakon što je Marko Jirotka u stanu napao njegovu majku nasrnuo na njega šakama i kuhinjskim nožem duljine 24 centimetra. Tim mu je nožem duljine oštrice 12,5 centimetara zadao više ubodno-reznih rana po glavi i tijelu uslijed kojih je Marko preminuo na mjestu događaja. Tvrdi da nije kriv.

Zagreb: Policija na mjestu gdje su se sukobila dva muškarca, jedan je ubijen | Foto: PIXSELL

Vanja je pojasnio kako je Dominika upoznao preko tadašnje izvanbračne supruge Vlatke D., koja je brinula za Dominikovu teško bolesnu majku Snježanu te su svi četvero stanovali u istom stanu.

Kobnog dana u kritično vrijeme Vanja je, kazao je, sjedio za kompjuterom u dnevnom boravku i igrao igrice.

- Dominik je izašao van, ne znam zašto ni koliko ga dugo nije bilo. kad se vratio bio je sav crven u licu i raščupan, a iza njega u stan je ušao meni tada nepoznati muškarac, kasnije sam saznao da je to bio Marko. Odmah je nasrnuo na Snježanu, koja je ležala na krevetu. Nakon što je Marko krvav pao, uspio se pridignuti, sjesti na drugi krevet i samo je ponavljao: 'Hitna, zovite Hitnu i policiju!' nazvao sam Hitnu pomoć i rekao da imamo ranjenika, izbodenog nožem, a ona me pitala gdje je uboden. Rekao sam da ne znam, pa mi je rekla da mu podignem majicu i pogledam. Podignuo sam majicu, no sve je bilo krvavo pa ništa nisam mogao vidjeti - prisjećao se Vanja te dodao da je na intervenciju prvo stigla policija, a zatim i Hitna pomoć.

- Dok smo čekali u jednom trenutku Marko je nekako samo skliznuo s kreveta opet na pod i ja sam znao da je mrtav. Vlatka, koja je bila u kupaonici je izašla, a Dominik je otišao u kupaonicu. Pretpostavljam da je Vlatka bila u teškom šoku jer je podigla nož s poda i stavila ga u sudoper. Ja i Dominik pitali smo je zašto dira nož i je li normalna, a ona je onda izvadila nož iz sudopera i vratila ga na pod. Također, uzela je krpu i počela brisati krv - ispričao je svjedok.

Rekao je i da ne zna razlog sukoba Dominika i Marka, ali da je poslije događaja iz razgovora s Vlatkom i Snježanom doznao da je razlog neki dug od 15-ak eura. Za vrijeme dok su se Dominik i Marko hrvali, on je samo sjedio i nije reagirao jer se nije htio miješati u sukob, a ni Dominik ga nije tražio pomoć.

Kuhinjski nož kojim je počinjeno ubojstvo, kazao je, koristili su svi i inače je stajao u kuhinji.

- Je li bilo nekoga razloga da se nož, koji je inače stajao u kuhinji donese u dnevni boravak, odnosno znate li da bi netko nešto s tim nožem prethodno radio u boravku - pitali su svjedoka, koji je odgovorio negativno.

- Jesam li ikad bio agresivan prema nekome? - pitao je bivšeg sustanara Dominik.

- Nisi ti tip ubojice, ti si mirna osoba, ti si to u afektu napravio - rekao je Vanja obraćajući se Dominiku. Napomenuo je da ne zna u kakvom je Dominik stanju bio kad je to napravio, ali da sigurno nije bio u dobrom stanju te da misli da je bio u šoku.

- Poznajem ga godinu, godinu i pol, uvijek je bio prijateljski nastrojen, nikad za njega ne bih rekao da bi tako nešto učinio, igrao je igrice kao i ja, konzumirao svoju terapiju, kao i svi mi - rekao je Vanja. Pojasnio je da su oni bivši ovisnici na supstitutivnoj terapiji koji su znali povremeno konzumirati alkohol. Obično bi ujutro uzeli svoju terapiju, on je tog dana uzeo, a pretpostavlja da su i ostali.

Izlazeći iz sudnice svjedok se obratio Dominiku riječima: 'Sretno buraz!'

Na sljedećoj raspravi trebali bi svjedočiti Dominikova mama Snježana, koja je u bolnici, te Vlatka, koja ju je njegovala, a čija je adresa trenutno nepoznata.