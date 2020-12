Ubojstvo znanstvenika iz Irana: Strojnicu su postavili na kamion a njom je upravljao satelit...

Ubojstvo vodećeg iranskog nuklearnog znanstvenika prošli mjesec izvršeno je na daljinsko upravljanje, uz pomoć umjetne inteligencije i strojnice opremljene 'pametnim sustavom koji kontrolira satelit'

<p>Iran je okrivio Izrael za ubojstvo <strong>Mohsena Fahrizadeha</strong>, kojeg su zapadnjačke obavještajne službe smatrale tvorcem tajnog iranskog nuklearnog programa.</p><p>Izrael nije potvrdio ni porekao odgovornost za njegovo ubojstvo, ali je u prošlosti priznao provođenje tajnih operacija u svrhu prikupljanja obavještajnih informacija o iranskom nuklearnom programu.</p><p>Iran je iznio kontradiktorne detalje o Fakrizadehovoj smrti u zasjedi postavljenoj 27. studenoga na autoputu nedaleko od Teherana.</p><p>"Nije bilo terorista na terenu...Mučenik Fakrizadeh vozio je (automobil) kada ga je oružje pomoću napredne kamere zumiralo", prenio je Tasnim riječi Alija Fadavija, zamjenika zapovjednika iranske Revolucionarne garde, s ceremonije održane u nedjelju.</p><p>"Strojnica je bila postavljena na kamionetu i njom je upravljao satelit."</p><p>Fadavi je to rekao nakon što su iranske vlasti objavile da su ušle u trag atenatorima, iako još nije bilo uhićenja. Nedugo nakon Fakrizadehovog ubojstva, očevici su rekli državnoj televiziji da je eksplodirao kamion prije nego što je skupina napadača otvorila vatru na njegov autombil. </p><p>Prošlog je tjedna Ali Šamkani, tajnik iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, rekao da je ubojstvo izvršeno "elektronskim napravama" bez ljudi na terenu.</p><p>Stručnjaci i dužnosnici rekli su agenciji Reuters prošli tjedan da je Fakrizadehovo ubojstvo otrilo sigurnosne nedostatke što znači da su snage sigurnosti možda infiltrirane te da je Iran osjetljiv na buduće napade.</p><p>"Oko 13 hitaca ispaljeno je na mučenika Fakrizadeha iz strojnice pod kontrolom satelita... Tijekom operacije korištena je umjetna inteligencija i prepoznavanje lica", kazao je Fadavi. "Njegova supruga, koja je bila u istom automobilu 25 centimetara udaljena od njega, nije ozlijeđena."</p><p>Fakrizadeh je peti iranski nuklearni znanstvenik ubijen u ciljanim napadima od 2010. u Iranu i to je drugo ubojstvo visoko pozicioniranog iranskog dužnosnika 2020.</p><p>Zapovjednik elitne postrojbe Kuds u sklopu Revolucionarne garde, Kasem Solejmani, ubijen je u američkom napadu dronom u Iraku u siječnju. Teheran je odgovorio na to ubojstvo ispaljivanjem raketa na američke vojne ciljeve u Iraku.</p>