Ubrzala u odnosu na listopad: Inflacija u studenom 3,8 posto

Podaci Eurostata pokazuju da je Hrvatska u studenom bila druga u eurozoni prema visini inflacije. Državni zavod za statistiku objavio je u utorak da su cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni u studenome 2025. u odnosu na studeni 2024. (na godišnjoj razini) u prosjeku bile više za 3,8 posto, a u odnosu na listopad 2025. (na mjesečnoj razini) za 0,6 posto.

Time je u odnosu na listopad međugodišnji rast cijena ubrzao, budući da je u tom mjesecu inflacija na godišnjoj razini iznosila 3,6 posto. U rujnu je međugodišnja stopa inflacije iznosila 4,2 posto, a u kolovozu i srpnju 4,1 posto.

Promatrano prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), usluge su poskupjele za 6,6 posto, energija 5,3 posto, hrana, piće i duhan 4,1 posto, a industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije pojeftinili su za 0,1 posto.

Na mjesečnoj razini, u odnosu na listopad, energija je poskupjela za 3,6 posto, a industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije za 0,1 posto. Istodobno su, prema prvoj procjeni, cijene usluga te hrane, pića i duhana u prosjeku ostale na istoj razini.

U eurozoni samo Estonija s većom inflacijom od Hrvatske

Prema prvoj procjeni koju je danas objavio Eurostat, godišnja stopa inflacije u studenom u Hrvatskoj mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, iznosila je 4,3 posto, a u odnosu na listopad 0,3 posto.

Veću međugodišnju stopu inflacije od Hrvatske u studenom imala je samo Estonija (4,7 posto), a nakon Hrvatske slijedi Austrija s 4,1 posto.

Eurostat procjenjuje godišnju inflacija u eurozoni u studenom na 2,2 posto, u odnosu na 2,1 posto u listopadu.

DZS ja najavio da će konačni podatke za studeni 2025. prema klasifikaciji ECOICOP (Europska klasifikacija osobne potrošnje prema namjeni) objaviti 15. prosinca.

Inflacija u eurozoni blago ubrzala u studenom – Eurostat

Inflacija u eurozoni ubrzala je u studenom, uz izrazitije poskupljenje svježe hrane i usluga i blaži pad cijena energije, pokazali su u utorak preliminarni izračuni europskog statističkog ureda. Godišnja stopa inflacije u eurozoni, mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP), iznosila je u studenom 2,2 posto, izračunali su statističari. U listopadu bila je usporila na 2,1 posto, nakon rujanskog ubrzanja, na 2,2 posto. Tijekom tri ljetna mjeseca cijene su bile rasle po stopi od dva posto. Najviše su i u studenom poskupjele usluge, za 3,5 posto, pokazuju izračuni, nešto snažnije nego u listopadu, protegnuvši razdoblje ubrzanog rasta cijena na tri mjeseca. Svježa hrana bila je za 3,3 posto skuplja nego u prošlogodišnjem studenom. U listopadu rast cijena naglo je usporio, sa rujanskih 4,7 na 3,2 posto.

Energija je i u studenom bila jeftinija nego lani, ali za samo 0,5 posto. U listopadu cijene su joj na godišnjoj razini bile niže za 0,9 posto, prema revidiranom podatku. Njezine cijene padaju od ožujka, a najviše su na godišnjoj razini smanjene u travnju i svibnju, za 3,6 posto.

Kada se isključe energija i svježa hrana, cijene su u eurozoni u studenom na godišnjoj razini porasle za 2,4 posto, jednako kao i u rujnu i listopadu.

Mjesečna usporedba pokazuje pak blagi pad potrošačkih cijena, prvi puta od svibnja, i to za 0,3 posto. U listopadu bile su porasle za 0,2 posto.

Najviše su pojeftinile usluge, za 0,9 posto, nakon što su im u listopadu cijene bile porasle za 0,1 posto. Svježa hrana bila je skuplja za 0,4 posto nego u listopadu kad su joj cijene bile porasle za 0,7 posto. Energija je pak poskupjela za 0,9 posto, odražavajući promjenu trenda u odnosu na listopad kada je bila pojeftinila za 0,2 posto.