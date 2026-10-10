Učenica je nožem ozlijedila tri žene u napadu u poljskoj školi

Dvadesetjednogodišnja učenica je napala tri žene u administrativnom uredu ustanove za obrazovanje odraslih u varšavskoj četvrti Praga oko podneva, rekao je glasnogovornik policije za televiziju TVP Info.

Sedamnaestogodišnja učenica je prevezena u bolnicu s porezotinama na rukama, a drugim dvjema žrtvama, starima 17 i 24 godine, medicinska pomoć je pružena na mjestu događaja.

Žrtve su predavale dokumentaciju u uredu škole u trenutku kada je došlo do napada, priopćila je policija.

Djelatnik škole je razoružao napadačicu te ju predao policijskim službenicima kada su stigli u školu.

Motiv napada još uvijek nije poznat. Policija tvrdi da se osumnjičena i njene žrtve nisu poznavali.

Istražitelji dosad nisu pronašli dokaze koji bi najnoviji napad povezali s drugim dvama napadima nožem u poljskim školama ranije ovog tjedna, kazao je glasnogovornik.

Petnaestogodišnjak je u četvrtak nožem ubio 37-godišnjeg domara te ozlijedio dvoje drugih u školi u Leszydol-Nowinyjum oko 70 kilometara sjeveroistočno od Varšave.

Devetnaestogodišnjak je dan ranije nožem ozlijedio devet osoba, pri čemu dvije teško, u strukovnoj školi u gradu Ostroleka, 100-tinjak kilometara sjeverno od Varšave.

Poljska policija je u subotu rekla da je 76 osoba uhićeno nakon ranijih napada pošto su vlasti pojačale sigurnosne provjere u školama diljem zemlje.

Policijski istražitelji za kibernetički kriminal su također provjeravali je li izazov na društvenim mrežama poticao mlade ljude da izvedu takve napade. Međutim, policija je u petak rekla da nije pronašla dokaze o takvom trendu.