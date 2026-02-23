Obavijesti

EWINGOV SARKOM

Učenici vinkovačke gimnazije velikog srca: Skupljaju donacije za Anu koja ima rijetku bolest

Piše Ivan Štengl,
Foto: Glas Slavonije

Uz financijsku pomoć, pokrenut je i apel za donaciju kose za izradu perike, čime se dodatno nastoji pružiti podrška Ani tijekom liječenja

Učenici 2. e razreda vinkovačke Gimnazije Matije Antuna Reljkovića pokrenuli su humanitarnu akciju kako bi pomogli svojoj kolegici Ani Maras, piše Glas Slavonije.

Njoj je dijagnosticiran Ewingov sarkom, rijetka i teška maligna bolest. Ona je trenutačno u bolnici u Zagrebu gdje je započela liječenje.

- Našoj prijateljici Ani dijagnosticiran je Ewingov sarkom. Nadamo se da će terapija koju prima pomoći da nam se što prije vrati u školske klupe. Troškovi liječenja su veliki i želimo joj pomoći. Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se, u skladu sa svojim mogućnostima, pridruže donacijom. Vaše malo od srca za našu Anu znači puno. Budimo zajedno snaga i podrška Ani - poručili su prijatelji koji žele pomoći njoj i obitelju s visokim troškovima liječenja.

Uplate se mogu izvršiti na žiro račun u eurima:

ANA MARAS

HR31 2340 0093 1141 1812 9

Uz financijsku pomoć, pokrenut je i apel za donaciju kose za izradu perike, čime se dodatno nastoji pružiti podrška Ani tijekom liječenja.

