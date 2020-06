Kazala je i da \u0107e raditi \u0161ire testiranje kontakata kao i na Bra\u010du, iako se ne radi o epidemiolo\u0161koj situaciji, nego o pojedina\u010dnom slu\u010daju.

<p>Četvrtaš iz osnovne škole Marjan je pozitivan na korona virus. Osim njega, u obitelji je potvrđen Covid -19 još jednom djetetu koji ne ide u školu te ocu. Svi su asimptomatski bolesnici. Potvrdila nam je to dr. <strong>Diana Nonković</strong>, prva epidemiologinja splitskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.</p><p>- Provest ćemo testiranje djece iz razreda danas te nakon 14 dana. Za to vrijeme će biti u izolaciji - rekla je dr. Nonković.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Presica splitskih epidemiologa</strong></p><p>Kazala je i da će raditi šire testiranje kontakata kao i na Braču, iako se ne radi o epidemiološkoj situaciji, nego o pojedinačnom slučaju.</p><p>Podsjetimo, jučer smo izvijestili da je <strong>Zdenka Barović</strong>, ravnateljica osnovne škole Marjan u Splitu, potvrdila je da je djed jednog od učenika četvrtog razreda pozitivan na korona virus.</p><p>Kad je to doznala, odmah je javila svim roditeljima i rekla im da odluče hoće li djecu poslati u školu ili ne. Nijedan roditelj nije poslao svoje dijete na nastavu.</p><p>U Splitu se inače čekaju rezultati još testiranja, kontakti pozitivnih iz prethodnih dana, neovisno o ovom slučaju i izgledno je da bi moglo biti još oboljelih.</p>