Učenik na jugu Hrvatske kolege napao ključem. Roditelji: 'To nije od jučer. Strah nas je...'

Dan nakon incidenta na jugu Hrvatske, u kojem je učenik 6. razreda ključem svog romobila lakše ozlijedio petoricu učenika, ravnateljica je o incidentu obavijestila policiju, javlja Slobodna Dalmacija.

Sami napad dječaka (11), koji prema zakonu niti ne smije upravljati romobilom, dogodio se u ponedjeljak prije velikog odmora, a dan nakon toga roditelji 17 učenika svoju djecu nisu htjeli poslati u školu.

Tek nakon što je to saznala ravnateljica je alarmirala policiju, a načelnik općine ponudio je školi plaćanje zaštitara. Uplašeni roditelji kažu kako dječak napadač napada slabije od sebe zadnje dvije godine.

- Napadi i provokacije dječaka koji u školu dolazi romobilom, što nije dozvoljeno, nisu od jučer. Svaki incident se gura pod tepih sve do sada, kada je napokon, uz dan zakašnjenja, pozvana policija. Nije to dijete krivo, već roditelji koji mu sve dopuštaju, ali ne ulazimo u njihove privatne stvari, već samo tražimo zaštitu naše djece jer se bojimo. Sada je to bio napad ključem koji je hladno oružje, a sutra se može dogoditi najgori scenarij - ispričali su roditelji.

Ravnateljica škole kratko je rekla kako ne može davati nikakve informacije zbog zaštite maloljetnika i u skladu s etičkim kodeksom.

- Odmah smo reagirali, obavijestila nadležne institucije i poduzela sve potrebne mjere - rekla je kratko.

S druge strane splitska policija potvrdila je kako je dovršeno istraživanje vezano uz prijavljeni događaj u obrazovnoj ustanovi o kojem su saznanja zaprimili 30. rujna, a koji su proveli specijalizirani policijski službenici za postupanje s djecom i maloljetnicima.

- Utvrđeno je da je dijete mlađe od 14 godina tijekom pauze ključem od romobila lakše ozlijedio svoje vršnjake. Petorica dječaka su zadobila ozlijede zbog kojih im nije trebala liječnička pomoć. Kao što je to zakonom propisano, o svemu utvrđenom bit će izviješten Hrvatski zavod za socijalni rad i Općinsko državno odvjetništvo u Splitu, Odsjek za kaznenopravnu zaštitu djece i maloljetnika, tako da će uz opće posebno izvješće biti dostavljena pismena i sačinjena dokumentacija. Također, policijski službenici će na poziv ravnateljice sudjelovati i na sastanku s roditeljima, a sve kako bi im bili na dispoziciji za odgovore na eventualna pitanja i razgovor - rekli su.

Načelnik je u trošku Općine ponudi zaštitare koji bi sprječavali daljnje incidente.

- Razumijem roditelje i njihov strah pa sam zato i ponudio zaštitara. Incident se dogodio, ali nije bilo krvi do koljena, kao što se prenosi u javnosti - rekao je načelnik.