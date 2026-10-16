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ČETVERO MRTVIH

Učenik napravio pokolj u školi u SAD-u. Likvidirao ga prolaznik

Piše 24sata,
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Učenik napravio pokolj u školi u SAD-u. Likvidirao ga prolaznik
Foto: Rob Kerr
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Prema policijskim izvješćima, prolaznik s ceste primijetio je što se događa, krenuo za naoružanim tinejdžerom u školu i usmrtio ga

U osnovnoj školi u gradu Bendu, smještenom u američkoj saveznoj državi Oregon, dogodio se stravičan napad u kojem je život izgubilo troje djece i jedan učitelj. Šesnaestogodišnji napadač nasilno je upao u zgradu, a veće krvoproliće spriječio je slučajni prolaznik koji ga je pratio i likvidirao.

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Pucnjava u Oregonu VIDEO
Pucnjava u Oregonu | Video: Reuters

Napad u osnovnoj školi Silver Rail dogodio se u četvrtak. Načelnik lokalne policije Mike Krantz potvrdio je da je napadač 16-godišnjak s tog područja, no još uvijek nije poznato je li ranije bio povezan s tom školskom ustanovom. U pucnjavi u Bendu ubijena su djeca u dobi od pet, osam i 11 godina.

Osim ubijenih, u napadu su teško stradali sedmogodišnje dijete i 54-godišnji učitelj. Vozila hitne pomoći prevezla su ih u bolnicu, gdje se liječnici bore za njihov život jer su oboje u kritičnom stanju.

NAPADAČ JE UBIJEN VIDEO Strava u osnovnoj školi u Oregonu: Troje djece među četvero ubijenih u pucnjavi
VIDEO Strava u osnovnoj školi u Oregonu: Troje djece među četvero ubijenih u pucnjavi

Tragedija bi vjerojatno bila i veća da nije bilo brze reakcije jednog građanina. Prema policijskim izvješćima, prolaznik s ceste primijetio je što se događa, krenuo za naoružanim tinejdžerom u školu i usmrtio ga, čime je zaustavio daljnje ubijanje.

Policija stigla za tri minute

Prvi pozivi dežurnim službama upućeni su u 12.59 sati po lokalnom vremenu. Uznemireni građani prvo su prijavili muškarca koji je vatrenim oružjem pucao u automobil na cesti. Samo nekoliko minuta poslije uslijedile su dojave da je ista osoba ušla u obližnju školsku zgradu.

Policijski službenici dojurili su na mjesto događaja samo tri minute nakon prve prijave. Odmah su osigurali područje, potvrdili da je napadač mrtav i pretražili cijelu školu kako bi isključili prisutnost drugih prijetnji. Identitet žrtava i samog napadača još uvijek nije službeno objavljen javnosti.

​- Potreseni smo i slomljeni ovom besmislenom tragedijom. Nijedna riječ ne može izraziti tugu koju proživljava naša zajednica - izjavio je Steven Cook, čelnik uprave lokalnog školskog okruga.

Nastava u svim školama na području Benda u petak je obustavljena. Osnovnu školu u kojoj se zbio napad inače pohađa oko 450 učenika, a o njima brine više od 40 djelatnika.

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