Učenik prijavio napad: Dvojica maskiranih muškaraca upala u spavaonicu budućih policajaca?!

Učenik trećeg razreda Srednje policijske škole "Josip Jović" u Zagrebu prijavio je napad u spavaonici, javlja Ana Raić s Index.hr Kako navodi incident se dogodio oko jedan sat u noći na ponedjeljak.

Tada su, kako je ispričao nadležnima u školi, u sobu koju dijeli s još dvojicom učenika upala dvojica maskiranih mlađih muškaraca. Imali su preko lica tzv. "fantomke" i šaleve pa nije mogao vidjeti o kome se točno radi.

Napadači nakon što su ušli u spavaonicu izvrnuli su madrac njegova kreveta i izbacili ga. Pao je na pod, udarivši laktom. Pri tome je zadobio lakšu ozljedu koju su konstatirali liječnici KBC-a Zagreb.

Učenik se nakon incidenta javio i majci, a jutros su ga liječnici još jednom pregledali, objavio je Index.hr

Ministarstvo unutarnjih poslova i Srednja policijska škola o incidentu se nisu oglasili.