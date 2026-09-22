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INCIDENT U ZAGREBU

Učenik prijavio napad: Dvojica maskiranih muškaraca upala u spavaonicu budućih policajaca?!

Piše 24sata,
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Učenik prijavio napad: Dvojica maskiranih muškaraca upala u spavaonicu budućih policajaca?!
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL// ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Incident se dogodio oko jedan sat u noći na ponedjeljak. Tada su u sobu upala dvojica maskiranih mlađih muškaraca...

Učenik trećeg razreda Srednje policijske škole "Josip Jović" u Zagrebu prijavio je napad u spavaonici, javlja Ana Raić s Index.hr Kako navodi incident se dogodio  oko jedan sat u noći na ponedjeljak. 

Tada su, kako je ispričao nadležnima u školi, u sobu koju dijeli s još dvojicom učenika upala dvojica maskiranih mlađih muškaraca. Imali su preko lica tzv. "fantomke" i šaleve pa nije mogao vidjeti o kome se točno radi.

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Napadači nakon što su ušli u spavaonicu izvrnuli su madrac njegova kreveta i izbacili ga. Pao je na pod, udarivši laktom. Pri tome je zadobio lakšu ozljedu koju su konstatirali liječnici KBC-a Zagreb. 

Učenik se nakon incidenta javio i majci, a jutros su ga liječnici još jednom pregledali, objavio je Index.hr

Ministarstvo unutarnjih poslova i Srednja policijska škola o incidentu se nisu oglasili.

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