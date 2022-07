Učinkoviti POS uređaji: Policija dosad naplatila 81.200 kn kazni

Odustajanjem od naplate novčanih kazni u gotovini, Ministarstvo unutarnjih poslova ispunjava preporuke iz Izvješća V. evaluacijskog kruga GRECO-a, stručnog tijela Vijeća Europe specijaliziranog za sprečavanje korupcije, kojima unaprjeđuje kontrolu i nadzor postojećeg sustava plaćanja novčanih kazni policijskim službenicima, te utječe na smanjenje koruptivnih rizika u policiji, priopćili su iz MUP-a, piše RTL.

- Do 15 sati naplaćeno 134 transakcija vrijednih 81.200,50 kuna", odgovorili su za RTL iz MUP-a. Radi se o svim kaznama iz djelokruga rada policije, ne samo cestovnom prometu.

Ministarstvo je nabavilo 600 POS uređaja koji su raspoređeni po policijskim upravama u cijeloj hrvatskoj. POS uređaje će imati policijske ophodnje, motociklisti, ophodni brodovi ali i međunarodni granični prijelazi i policijske postaje.

- Plaćanjem novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja za prekršaj za koji je kao kazna propisana samo novčana kazna do 2.000,00 kuna za fizičku i odgovornu osobu u pravnoj osobi, do 5.000,00 kuna za okrivljenika fizičku osobu obrtnika i fizičku osobu koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću i do 15.000,00 kuna za pravnu osobu i s njom izjednačene subjekte, iznos kazne umanjuje se za polovicu iznosa - objasnili su iz MUP-a za RTL.

