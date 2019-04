Učitelj 'plesa tame' odveo je u smrt: 'Naša kći se neće vratiti'

Mislio sam da će mi ovo donijeti nekakav završetak. Nisam ni sumnjao da ćemo dobiti na sudu, ali ne mogu skakati od sreće. Naša kći se neće vratiti, ispričao je Tibor Stern iz SAD-a, otac Sharon Stern koju je japanski guru i majstor 'plesa tame' Katsura Kan drogirao, zlostavljao i pretvorio u svoju seksualnu robinju.

Sharon se zbog psihičkog sloma i tolikog zlostavljanja ubila 2012. godine, a njen otac je pokrenuo sudski proces protiv Kana. Nakon šest godina suđenja i potrošenih 500.000 dolara sud je odlučio da je Kan odgovoran za njenu smrt.

Kan (71), čije je pravo ime Terugoshi Kotoura, stručnjak je za ples "butoh" na koledžu u Boulderu u američkoj saveznoj državi Colorado. Radi se o japanskoj vrsti plesa gdje se plesače potiče da "potaknu tamu svoje duše". Pokreti su spori i kontrolirani, a cijeli ples se izvodi dok plesači nose bijelu šminku preko cijelog tijela. Ples često prikazuje groteskne situacije te prikazuje tabu teme poput homoseksualnosti pa čak i pedofilije. Upravo zato se ovaj ples zove "ples tame".

Foto: Facebook/Families Against Cult Teachings and Abuses, Inc. Katsura Kan, učitelj plesa butoh

Sharon, koju je njena obitelj od milja zvala Sharoni, oduvijek se zanimala za ples. Kako je objasnio njen otac, bila je lijepa i talentirana djevojka, a diplomirala je 2001. na Sveučilištu u Miamiju. Nakon toga počela se baviti glumom, podučavala je jogu te se bavila plesom.

Šest godina poslije Sharon se vjenčala sa Toddom Siegelom, a potom su se preselili u Boulder gdje je Sharon upisala magistarski studij za likovne umjetnosti na Sveučilištu Naropa. Upravo tamo je upoznala Katsuru Kana.

Foto: Facebook/Families Against Cult Teachings and Abuses, Inc. Sharon Stern

- Poslali smo na koledž totalno sretnu djevojku, stup društva. Kad god je išla u školu poštovala je učitelje, autoritet. Htjela je biti stručnjak za kazališta, postati direktor. Bila je izuzetno talentirana. Ali otišla je na krivo sveučilište i dobila je krivog profesora - rekao je njen otac Tibor za Daily Mail.

Kan je u to vrijeme bio oženjen i imao je dijete, a prema tužbi koju je Tibor podnio protiv njega ističe se kako je Kan namjerno poticao emocionalnu bol i patnju kod Sharon od prvog dana sve do dana kada je počinila samoubojstvo. Sve to kako bi ju, tvrdio je, pretvorio u butoh umjetnika.

- Ukrao je njeno dostojanstvo, slobodnu volju i samopoštovanje. Zaveo ju je, zlostavljao fizički i psihički. Ponižavao ju je, vrijeđao i manipulirao - stoji u tužbi, a navodi se i kako je Kan često uzimao novac od Sharon te zahtijevao od nje da krade novac od svoje obitelji kako bi mogao financirati svoje plesne predstave.

Foto: Facebook/Families Against Cult Teachings and Abuses, Inc.

- Nagovarao ju je da krade, ali ona to nikad nije napravila jer je bila iskrena osoba. Tako mu je onda davala svoj novac - objasnio je Tibor.

Sharon je 2009. godine završila magistarski studij, ali je nastavila raditi za Kana. Organizirala je njegove predstave i festivale diljem svijeta. Ubrzo je Tibor počeo sumnjati da se tu ne radi o plesu, već da je njegova kćer dio kulta.

Njegove sumnje obistinile su se kada je Kanova grupa nastupala u Izraelu, a Tiborova obitelj koja živi tamo je otišla pogledati Sharon.

- Rekla im je da se mora brinuti o Kanu jer je on guru - kaže Tibor te dodaje kako je Sharon kuhala za Kana, masirala njegova stopala te gotovo svaki dan plaćala trosatne masaže za njega. Kada su putovali, on bi hodao praznih ruku, a ona je vukla i po tri putna kofera.

- Kada sam to čuo, uplašio sam se. Moja kćer će umrijeti. Osjetio sam to - rekao je Tibor.

U kolovozu 2011. Tibor je dobio uznemirujući poziv od američke ambasade iz Kopenhagena. Rekli su mu da je Sharon nestala.

Kan ih je, naime, doveo u kvart Christiana u glavnom gradu Danske, a kvart je poznat kao velika komuna gdje sve vrvi od droge i prostitucije. Spavali su u napuštenoj zgradi punoj štakora. Tibor, koji je hitno došao u Kopenhagen, svoju kćer je zatekao u psihijatrijskoj bolnici.

- Vjerujem da joj je dao nekakvu drogu. Žalila se da gubi pamćenje te da se ne sjeća ničega. Doktori su je pustili nakon pet dana, ali su rekli da treba hitno liječenje - kaže Tibor.

Nakon toga su stupili u kontakt s Kanom te zahtijevali od njega da ostavi Sharon na miru. Sharon je u to vrijeme bila kod roditelja na Floridi te su ju smjestili u ustanovu za odvikavanje od droge i oporavak. Međutim, Kan je ponovno nagovorio Sharon da mu se vrati.

- Moja žena i ja, nikada nismo spavali. Noću smo stajali ispred vrata njene sobe. Čuli smo kako razgovara s njim preko Skypea. Govorio je da nam ne vjeruje, da mu se vrati. On je bog. To je napisala. On je bog - dodaje slomljeni Tibor.

Kan je Sharon poslao e-mail u rujnu 2011., baš u vrijeme kada je Sharon trebala otići u bolnicu. Tražio je od nje da dođe u Chiang Mai na Tajland kako bi on bio njen osobni psihoterapeut. Tu poruku je Tibor predao sudu kao dokaz. Sharon se tijekom noći izvukla iz kuće te je otišla na Tajland, a Kan joj je kupio avionsku kartu.

- Kada je došla na Tajland shvatio je da je ona bolesna. Napisao nam je poruke da ju ne želi i pitao nas zašto smo ju pustili - kaže Tibor te dodaje kako se to događalo više puta. Sharon bi im se vratila, a onda bi opet pobjegla biti s njim.

Kada su bili u San Franciscu, Sharon je imala psihički slom, u Boulderu se dva puta pokušala ubiti, a u Tel Avivu je briznula u plač. Nakon toga Sharon se rastala i sa svojim suprugom, a potom su uslijedile i ucjene. Kan joj je napisao da ona nije njegov prioritet i da mu se mora pokoriti ili je njihov odnos gotov.

Foto: Facebook/Families Against Cult Teachings and Abuses, Inc.

Puno njihovih međusobnih poruka predano je sudu kao dokaz psihičkog zlostavljanja. Sharon je u nekima od njih, kaže njen otac, pisala o sebi u trećem licu nazivajući se "debelom, ružnom i glupom curom". U nekima od njih govorila je Kanu kako ga želi pratiti i dalje, ali da mora skupiti novac.

- Umorna sam od života. Nitko mi ne pomaže da pomognem tebi. Reci mi molim te kako. Trebam način za umrijeti, zaista - napisala je Sharon u jednoj od poruka Kanu.

Sharon je nakon toga počela ići i psihologinji Eli Levy s kojom je i u tinejdžerskim danima znala razgovarati.

- Nije bila lijepa cura kakvu sam poznavala. Bila je psihički uništena. Bila je jako tužna, uzrujana, ljuta. Osjetila je na neki način da joj život ne ide dobrim putem - svjedočila je Eli na sudu.

Foto: Facebook/Families Against Cult Teachings and Abuses, Inc. Sharon s ocem Tiborom

Posjetila je psihologinju 14 puta, ali Kana nije mogla napustiti. Odlučila je otići u Brazil na radionicu plesa butoh u nadi da će vidjeti Kana. Međutim, njega tamo nije bilo. Sharon se vratila na Floridu 23. travnja 2012. i poslala je Kanu poruku.

- Volim te. To je to. Hvala ti na svim tvojim važnim lekcijama. Želim ti dobar život. Da sam barem znala što drugo raditi. Bio si moj anđeo - napisala je.

Kan joj je, stoji u tužbi, odgovorio: "Nastavi svoje istraživanje o tome tko si na drugom svijetu."

Dva dana poslije, Sharon Stern počinila je samoubojstvo. Imala je tada 32 godine.

Foto: Facebook/Families Against Cult Teachings and Abuses, Inc. Roditelji Sharon Stern, otac Tibor i majka Hana

Godinu dana poslije, njezin otac je podnio tužbu na sudu, ali do Kana nije mogao doći jer je on putovao svijetom. Tibor je zbog toga unajmio najbolje međunarodne istraživače koji su pronašli Kana na Tajlandu. Kan je tvrdio kako mu se ne može suditi jer nikad nije bio na Floridi, ali je sud nakon četiri godine donio odluku da će mu ipak suditi.

Kan je odbacivao sve optužbe koje mu se stavljaju na teret, ali se na sudu rijetko pojavljivao.

Sud ga je u konačnici proglasio odgovornim za smrt Sharon, a tek trebaju odlučiti koliku će odštetu morati platiti obitelji Stern.

- Ne želim novac od njega jer on nema niti pet dolara. Samo želim da spriječiti takve ljude da djeluju - rekao je Tibor koji je pokrenuo organizaciju obitelji protiv kultova. Do sada su zatvorili 10 kultova i proslijedili policiji sve informacije koje imaju o njihovim vođama.