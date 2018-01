Trener vrebao curice: Zvao ih na snimanje pa bi ih zaključao

Trener plesa (51) iz sjeverozapadne Hrvatske koji godinama radi s djecom, a koji je uhićen zbog sumnje za iskorištavanje djece za pornografiju i bludne radnje, navodno je tijekom vremena razradio posebnu tehniku mamljenja mladih djevojaka kako bi zadovoljio svoje nagone.

Kako neslužbeno doznajemo, pri tome se služio komplimentima i laskanjem. Djevojku bi, neslužbeno doznajemo, na treningu pozvao sa strane i pitao želi li se fotografirati u klupskoj majici za promociju kluba na službenim internetskim stranicama. Rekao bi joj da neće biti jedina, da će tamo biti još dvije djevojke, on i fotograf. Kad bi djevojka pristala na fotografiranje, zamolio bi je da o tome ne priča dalje jer će ostale djevojke biti ljubomorne. Navodno bi to argumentirao tvrdnjom kako nisu sve djevojke u klubu atraktivne kao djevojka kojoj se obratio za fotografiranje.

Navodno je jedna od djevojaka, koja je prema dogovoru došla na fotografiranje, odmah po ulasku u dvoranu posumnjala da nešto nije u redu jer, osim trenera, nije bilo ni fotografa ni drugih djevojaka. No kako ga je poznavala više od deset godina nije mislila da su u pitanju zle namjere. Sumnja se pojavila kad je trener, navodno, zaključao vrata svlačionice u kojoj su se nalazili. Isprva je, neslužbeno doznajemo, bilo sve normalno. Imao je službeni klupski fotoaparat i slikao ju je u majicama s oznakama kluba. Zatim je odjenula gornji dio trenirke te ju je fotografirao i u tome. Na njezino čuđenje potom joj se obratio s još jednim zahtjevom. Pitao je može li skinuti grudnjak i odjenuti trenirku “na golo”.

Sve je bilo jako čudno

Djevojci je to bilo malo čudno, no kako ga je dugo poznavala, otišla je u toalet u svlačionicu jer nije htjela da je gleda dok se presvlači. Kad se vratila, zamolio ju je, neslužbeno doznajemo, da malo otkopča gornji dio trenirke kako bi joj se bolje vidjele grudi dobacivši da se skine te kako bi na svojem tijelu mogla dobro zaraditi. Potom je, navodno, dodao kako će, ako pristane, zarađene novce od fotografija donijeti na sljedeći trening. No kad je djevojka shvatila do kuda bi to moglo ići, rekla mu je da žuri doma, nakon čega je on otključao vrata te je ona otišla. Nakon toga je i dalje nastavila trenirati, no njihov se odnos drastično promijenio.

Osumnjičenom i pritvorenom trener plesa u računalu su navodno pronašli fotografije obnažene djece, vjerojatno nastale po već opisanom obrascu. U sportskom savezu, čiji je uhićeni trener ujedno i član, nisu imali komentara. Tek su dobacili kako nisu upoznati s uhićenjem. Trener je i jedan od predstavnika u Hrvatskom olimpijskom odboru, a i jedno od imena zaslužnih što je taj sportski ples zaživio u Hrvatskoj još u devedesetima. Njegovi su plesači godinama nizali uspjehe na međunarodnim i državnim natjecanjima,

a kroz taj klub je prošlo čak na tisuće djece i mladih.

Policija je protiv njega podnijela kaznenu prijavu za iskorištavanje djece za pornografiju i bludne radnje, a sutkinja istrage županijskog suda pritvor mu je odredila samo zbog bludnih radnji.

Prijeti mu devet godina zatvora

Trenutačno se nalazi u istražnom zatvoru u Remetincu kako ne bi pokušao utjecati na svjedoke. Osim toga, sud je zaključio kako postoji realna opasnost da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kaznena djela koja su mu stavljena na teret. Ako nakon istrage protiv osumnjičenog trenera bude podignuta optužnica i on završi na suđenju, prijeti mu do devet godina zatvora.