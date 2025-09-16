Obavijesti

Učiteljica Danijela učila cijelu obitelj: 'Još mala Ema i penzija'

Danijela Kerek prije više od 20 godina bila je učiteljica Goranu (37), pa njegovu sinu Janu (10), sad preuzima Ivu (7), a onda joj dolazi i Ema (3)

U područnoj školi Lovrečan, koja je podružnica matične Osnovne škole Cestica u blizini Varaždina, učiteljica Danijela Kelek već desetljećima s jednakim žarom predaje i odgaja generacije učenika s tri svoje kolegice.

