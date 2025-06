Učiteljica godinama seksualno zlostavljala učenika: 'Njezino dijete jako sliči mom sinu...'

Laura Caron (34), bivša učiteljica petog razreda u osnovnoj školi Middle Township, optužena je za seksualni odnos s učenikom koji je živio u njezinom domu, priopćilo je tužiteljstvo okruga Cape May.

Zlostavljanje je navodno započelo kada je dječak imao 11 godina, 2016. i trajalo je četiri godine do 2020. kada je imao 15 godina. Tijekom tog razdoblja, dječak i njegova braća i sestre sve češće su boravili u domu učiteljice, a od 2016. su s njom i stalno živjeli.

Foto: Društvene mreže

Policija u New Jerseyju započela je istragu prošle godine, nakon dojave da je otac maloljetnog dječaka na Facebooku objavio kako petogodišnje dijete učiteljice Laure Caron neobično sliči njegovom sinu, prenosi Fox 29 pozivajući se na sudske dokumente.

Prema navodima iz sudske dokumentacije, dječak je policiji priznao da je bio u seksualnoj vezi s Caron te da je otac njezina djeteta, koje je rođeno dok je on imao samo 13 godina.

Jedna od prijateljica optužene izjavila je za New York Post da je Caron organizirala proslavu za rođenje dijeteta, ali je prijateljima tvrdila da je otac "izvan svih događaja".

Caron je uhićena u siječnju, a optužnica velike porote podignuta je prošli tjedan.

Foto: Društvene mreže

Optužena je za teški seksualni napad, za koji joj prijeti kazna od 10 do 20 godina zatvora, uz seksualni napad i ugrožavanje dobrobiti djeteta, za koje je prijeti kazna od pet do 10 godina, objavio je tužitelj okruga Cape May, Jeffrey H. Sutherland.

Tužiteljstvo u svojim priopćenjima za javnost nije spomenulo ništa o djetetu.

„Ove optužbe su duboko uznemirujuće, posebno s obzirom na položaj povjerenja koji je optuženik imao u odnosu na žrtvu“, rekao je Sutherland.