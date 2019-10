Učiteljica koja ne zna č i ć sad najavila da 'krećeju prosvjedi'

Štrajk u školama se nastavlja, objavili su u petak čelnici dva najveća sindikata u obrazovanju, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec i Predsjednica sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.

Diplomiranoj učiteljici razredne nastave koja u rujnu nije znala pravilno napisati 'prosječna', ponovno se potkrala pogreška.

Sanja Šprem najavila je da 'krećeju prosvjedi'.

O šefici Sindikata pisali smo u rujnu kad je na gostovanju u HRT-ovoj emisiji na temi reforme školstva dvaput na ploču napisala 'prosjećna' plaća. Tada je rekla da su joj naočale ostale kod kuće i da je bila umorna.

- Žalosno je da se više govori o tome da sam pogriješila, nego o brojkama koje sam napisala. Sad tek vidim koliko je medijske pozornosti to sve dobilo. Baš se sad smijemo u uredu na sve to. Greška je napravljena, ali i ispravljena u studiju. Bilo bi bolje da se u fokus stavi ono što je bio moj cilj, a to je potlačenost u sustavu obrazovanja - rekla nam je Sanja Šprem.

Bilo joj je smiješno što je završila na naslovnicama svih portala.

- Dakle, govori se više o tome da sam pogriješila, nego o brojkama koje sam napisala. Eto, danas se samo mogu nasmijati na sve to jer imamo izvrnuta stajališta. Ako treba griješiti u obrazovanju da se o tome priča, onda treba griješiti. Najbolje bi bilo da pišem bez kvačica ili da griješim u pisanju ije i je pa bih završila na svim portalima u zemlji - rekla nam je učiteljica Sanja Šprem.

