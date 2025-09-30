Obavijesti

BOLESNO

Učiteljica plačući priznala da je zavodila dječaka! Našli 33 tisuće poruka: 'Uzbudila se na nastavi'

Učiteljica plačući priznala da je zavodila dječaka! Našli 33 tisuće poruka: 'Uzbudila se na nastavi'
Foto: Facebook/srpskasport

Skandal u Wisconsinu! Učiteljica Madison Bergmann (25) priznala je krivnju za nedolično ponašanje s 11-godišnjakom. Šokantne poruke, poljupci i otkazano vjenčanje

Bivša američka učiteljica Madison Bergmann (25) plakala je na sudu gdje je priznala krivnju za neprimjereno ponašanje s 11-godišnjim učenikom. Slučaj koji je šokirao javnost uključuje tisuće eksplicitnih poruka i fizičke kontakte između nastavnice i djeteta.

Foto: Instagram/

Suze i priznanje krivnje

Na sudu u Wisconsinu, Bergmann je uz plač priznala krivnju za djelo mamljenja djeteta i dva djela seksualnog nedoličnog ponašanja školskog osoblja. Kao dio sporazuma o priznanju krivnje, odbačene su joj teže optužbe.

Foto: Facebook/srpskasport

Šokantni detalji

Istrage su otkrile nevjerojatnu razinu neprimjerenog ponašanja.

Policija je pronašla više od 33.000 poruka razmijenjenih između Bergmann i 11-godišnjaka. Poruke su sadržavale eksplicitan sadržaj o dodirima, ljubljenju i tome kako se nastavnica uzbuđivala na nastavi. Školska službenica Traci Hall svjedočila je da su se Bergmann i dječak čuli svakodnevno, a nastavnica je priznala da su se poljubili nekoliko puta nakon nastave ili tijekom pauze za ručak. U svojim bilješkama, Bergmann je djetetu pisala:

"Volim te, želim te poljubiti, uzbuđuješ me i opsjednuta sam tobom."

SKANDAL U ŠKOLI Asistentica u nastavi oralno je zadovoljila učenika. Priznala je sve! Prijeti joj velika kazna
Asistentica u nastavi oralno je zadovoljila učenika. Priznala je sve! Prijeti joj velika kazna

Otkrivanje skandala

Zlouporaba je otkrivena kad je majka petoškolca slučajno čula sina kako razgovara s nastavnicom telefonom. Sumnjičava zbog razloga poziva, majka je provjerila sinov telefon i otkrila šokantne poruke između njih dvoje. Policija je također pronašla tajnu mapu u Bergmanninoj učionici s imenom dječaka i rukom pisanim ljubavnim bilješkama o njihovim poljupcima.

Razjareni otac djeteta odmah je otišao u školu s ispisima uznemirujućih razgovora.

Foto: Facebook/srpskasport

Prekid veze i karijere

Bergmann je uhićena u svibnju 2024., samo tri mjeseca prije planiranog vjenčanja u srpnju. Nakon što su se optužbe pojavile u javnosti, njen zaručnik Sam Hickman promptno je otkazao vjenčanje. Nastavnica je dala ostavku u školi.

Unatoč obrani njezina odvjetnika Josepha Tamburina, sudac je odlučio da postoji dovoljno dokaza za nastavak postupka. Tamburino je argumentirao da nikad nije bilo eksplicitnih poruka o seksualnim činidbama, već se radilo o razgovorima o ljubljenju i dodirima. Bergmann sada čeka presudu zakazanu za 22. prosinca 2025. godine, kada joj se može izreći zatvorska kazna do 12 godina.

