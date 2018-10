Učiteljica slala gole fotografije maloljetniku: 'Seksali smo se'

Stephanie Peterson (27) optužena je da je spavala s jednim od svojih maloljetnih učenika i slala mu svoje gole fotografije. Na sudu se izjasnila krivom i čeka ju pet do 10 godina zatvora.

Bivša učiteljica uhićena je u veljači ove godine nakon što je dječak (14) sve rekao svojim roditeljima. Priznao im je da ga je Peterson često znala pokupiti ispred kuće i da bi satima bila kod nje doma dok je njezin suprug vatrogasac bio na poslu.

