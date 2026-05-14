Učiteljica u SAD-u spavala s 16-godišnjim učenikom: Suprug je prijavio aferu, uhićena je...

Učiteljica osnovne škole iz američke savezne države Washington našla se pod istragom nakon što je uhićena zbog sumnje da je bila u seksualnom odnosu s maloljetnim učenikom. Kako je objavio Ured šerifa okruga Whitman, 25-godišnja Mackenzie Naught, zaposlena u školskom okrugu St. John, privedena je u nedjelju nakon što je policija zaprimila dojavu o neprimjerenom odnosu, prenosi KTUL. Prema pisanju lista The Spokesman-Review, cijeli slučaj vlastima je prijavio njezin suprug, koji radi kao pomoćni atletski trener u srednjoj školi St. John-Endicott. Policiji je rekao da mu je supruga, s kojom je u braku četiri godine, priznala da je imala spolni odnos sa 16-godišnjim učenikom. Uz iskaz je istražiteljima predao i nekoliko snimki zaslona koje bi trebale potvrditi njegove tvrdnje.

U sudskim dokumentima navodi se da suprug mladića poznaje već godinama te da je prijatelj s njegovom obitelji. Također je rekao da mu je tinejdžer tijekom glasovnog razgovora i putem Snapchata potvrdio da se susreo s njegovom suprugom. Objasnio je da su na toj društvenoj mreži već bili povezani jer se osobno poznaju.

Maloljetnik je kasnije, zajedno s majkom, razgovarao s policijom i iznio vlastitu verziju događaja.

Prema njegovu iskazu, on i učiteljica nastavili su dopisivanje preko Snapchata nakon što je njezin suprug otišao spavati. Rekao je da je s njim 'koketirala' i nagovarala ga da se vide. Iako mu je u početku, kako tvrdi, bilo neugodno, pristao je na susret.

Policiji je ispričao da je po nju došao oko 2.15 ujutro svojim kamionetom. Zamolila ga je da se odvezu do Harwood Hilla, mjesta gdje se, prema njegovim riječima, inače voli družiti.

Tvrdi da su ondje neko vrijeme razgovarali, a zatim ga je učiteljica iznenada poljubila i počela dodirivati. Nakon toga su, prema njegovu iskazu, imali spolni odnos u kabini i na tovarnom prostoru vozila.

Kako navodi The Spokesman-Review, Mackenzie Naught je tijekom ispitivanja isprva negirala da je došlo do spolnog odnosa, no kasnije je potvrdila verziju događaja koju je iznio učenik.

Istražiteljima je navodno rekla da mladića poznaje s društvenih okupljanja te da su se ranije družili u grupama. Dodala je kako je znala da je maloljetan, ali da ga je doživljavala 'poput jednog od njihovih prijatelja'.

Prema policijskim zapisima, ispričala se i priznala da je svjesna svoje pogreške, a tinejdžera je zamolila da nikome ne govori o onome što se dogodilo.

Protiv učiteljice je podignuta optužba za spolni prijestup s maloljetnikom prvog stupnja, a određena joj je jamčevina od 10.000 dolara.

- Ovaj je slučaj u tijeku i valja napomenuti da sve uključene strane surađuju s istragom - poručile su vlasti.

O svemu se oglasila i ravnateljica školskog okruga St. John, Tina Strong.

- Školski okrug St. John upoznat je s optužbama na račun jedne naše zaposlenice, kojima se trenutno bave policijski službenici. Zaposlenica je poslana na dopust i za vrijeme trajanja ovog postupka neće boraviti u prostorijama škole. Naš okrug u potpunosti surađuje s nadležnim tijelima, a provest ćemo i vlastitu internu istragu o ovim navodima - napisala je.