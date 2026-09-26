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DIGNUTA KAZNENA PRIJAVA

Udaljen je iz službe: Policajac u Istri prijavljen zbog spolnog uznemiravanja dviju kolegica...

Piše HINA,
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Udaljen je iz službe: Policajac u Istri prijavljen zbog spolnog uznemiravanja dviju kolegica...
Foto: PU koprivničko-križevačka
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Protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu....

Policajci Službe općeg kriminaliteta Policijske uprave istarske nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja podnijeli su kaznenu prijavu protiv kolege iz jedne policijske postaje u Istri zbog utvrđene sumnje da je spolno uznemiravao dvije kolegice kojima je bio nadređen.

U priopćenju PU istarske u subotu navodi se da je provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena sumnja kako je od prosinca prošle godine do kolovoza ove godine, tijekom više zajedničkih smjena s dvije policijske službenice kojima je bio nadređen, verbalnim, neverbalnim i fizičkim neželjenim ponašanjem spolne naravi povrijedio njihovo dostojanstvo i integritet te kod njih izazvao osjećaj nelagode, straha i poniženja.

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Protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Sukladno Zakonu o policiji, načelnik Policijske uprave istarske donio je rješenje kojim je policijski službenik udaljen iz službe.

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