Udaljen je iz službe: Policajac u Istri prijavljen zbog spolnog uznemiravanja dviju kolegica...

Policajci Službe općeg kriminaliteta Policijske uprave istarske nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja podnijeli su kaznenu prijavu protiv kolege iz jedne policijske postaje u Istri zbog utvrđene sumnje da je spolno uznemiravao dvije kolegice kojima je bio nadređen.

U priopćenju PU istarske u subotu navodi se da je provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena sumnja kako je od prosinca prošle godine do kolovoza ove godine, tijekom više zajedničkih smjena s dvije policijske službenice kojima je bio nadređen, verbalnim, neverbalnim i fizičkim neželjenim ponašanjem spolne naravi povrijedio njihovo dostojanstvo i integritet te kod njih izazvao osjećaj nelagode, straha i poniženja.

Protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Sukladno Zakonu o policiji, načelnik Policijske uprave istarske donio je rješenje kojim je policijski službenik udaljen iz službe.