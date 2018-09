Šok na tržnicama: Cijene duplo veće nego lani, paprika 25 kn!?

Nakon povratka s godišnjih odmora, brojne su Zagrepčane neugodno iznenadile cijene voća i povrća koje u metropoli imaju jednake cijene kao na moru ili čak i veće.

U visokoj sezoni spremanja zimnice cijene rajčice, patlidžana, rog paprike i babure duplo su veće od lanjskih kada su se cijene tog povrća kretale od 5 do 7 kuna. Pravi rekordi zabilježeni su protekli vikend na Jarunskoj tržnici gdje su paprika roga i paprika babura dosegle nevjerojatnih 25 kuna za kilogram, a rajčica šeri koja se donedavno mogla pronaći i za 10 kuna, sada je duplo skuplja. Nevjerojatne su i cijene u trgovačkim lancima, rajčica grapollo koja se inače sadi u stakleniku u Belju jučer je u Konzumu stajala gotovo 17 kuna, piše Jutarnji list.

Glasnogovornik Zagrebačkih tržnica Miro Pupić Bakrač kaže kako nitko od odgovornih ne može “niti je to njihov posao utjecati na kretanje cijena na tržnicama koje ovise o ponudi i potražnji”.

Josip Kakuk, voditelj Zelene tržnice na kojoj uzgajivači prodaju trgovcima svoje povrće kaže:

- Da, cijene su ove godine gotovo dvaput veće nego lani i kod nas na Zelenoj pa je tako jutros paprika roga od 6 do 8 kuna, rajčica od 8 do 9, a babura od 6 do 8 kuna. Razlog ovako visokih cijena je veliki nedostatak robe od početka rujna. Proizvođači kažu kako je do problema došlo zbog lošeg sjemena koji su neki sijali, neki se žale na bolesti koje su napale baburu, a puno je povrćara i odustalo od proizvodnje i zaorali su svoje nasade nezadovoljni prodajnom cijenom - kaže Kakuk.

Hrvoje Grgurić, predsjednik Hrvatske udruge proizvođača povrća, potvrđuje ove njegove navode.

- Dio proizvođača požalio mi se kako na našem tržištu nisu mogli pronaći dovoljno kvalitetnih preparata za zaštitu paprike. Proizvodnja je smanjena i dijelom zbog problema s nedostatkom radne snage za rad oko povrća, a od sadnje većih količina mnogi su odustali jer nemaju stabilnu cijenu koja im garantira isplativost - kaže Grgurić.

Povrćari navode još jedan veliki razlog nedostatka robe i divljanja cijena, a to je suša koja je ljetos poharala pola Europe. Zato na tržištu Njemačke završavaju brojni viškovi koji bi inače bili prodavani i u Hrvatskoj, ali po manjoj cijeni.