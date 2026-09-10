UDARAC ZA TRUMPA Blokirali prekrajanje izbornih jedinica

Američki Vrhovni sud blokirao je saveznu državu Missouri da primjenjuje prekrojene izborne jedinice koje idu u prilog republikancima na međuizborima za Kongres u studenom, zadavši time udarac predsjedniku Donaldu Trumpu i izgledima stranke da zadrži tijesnu većinu u Zastupničkom domu.

Suci su odobrili izvanredan zahtjev da se suspendira odluka saveznog suda kojom je odobreno da se na izborima 3. studenoga koriste izmijenjene granice izbornih jedinica.

Najviše pravosudno tijelo u zemlji je drugi put u tri dana odbacilo zahtjeve da se očuvaju izborne jedinice kako su ih prekrojili republikanci.

Odluka Vrhovnog suda nije bila potpisana i objavljena je bez pojašnjenja kao što je uobičajeno za situacije u kojima se suci bave hitnim pitanjima. Nijedan sudac se nije javno usprotivio odluci.

Osporavatelji odluke o prekrojavanju izbornih jedinica su zatražili intervenciju Vrhovnog suda nakon što ih je okružni sudac u St. Louisu u Missouriju Stephen Clark u utorak podržao.

Do njegove odluke je došlo nedugo nakon što je Vrhovni sud, u odluci koju je samostalno donio konzervativni sudac Brett Kavanaugh, odbio intervenirati u zasebnom pokušaju dužnosnika u Missouriju da se vrate prekrojene izborne jedinice koje je najviši sud savezne države blokirao dok se o njoj ne odluči referendumom.

Potez saveznog suca je stoga u proturječju s jednoglasnom odlukom Vrhovnog suda u Missouriju kojom su 3. rujna blokirane nove izborne jedinice, čime je unesena dodatna zbrka u važne izbore, piše Reuters.

Republikanci u Missouriju su usvojili novu kartu izbornih jedinica 2025. u sklopu širih napora, koje Trump podržava, da se izborni okruzi preoblikuju na načine koji bi mogli pomoći republikanskim kandidatima

Republikanci imaju većinu od 219 naprema 214 u Zastupničkom domu Kongresu, uključujući jednog nezavisnog zastupnika koji ih podržava.