Udarila policijski auto, pokušala pregaziti policajca, po Ipsilonu bježala u suprotnom smjeru...

Nakon lude i gotovo filmske potjere u Istri, Njemica je završila na psihijatriji, a sada joj je određen i istražni zatvor. Ona je u rujnu divljala po Istarskom ipsilonu, a pri uhićenju pokušala je upaljačem opeći policajca

<p>Općinsko je državno odvjetništvo u Pazinu ispitalo 62-godišnju njemačku državljanku zbog počinjenja kaznenog djela prisile prema službenoj osobi, kaznenog djela obijesne vožnje u cestovnom prometu i dva kaznena djela oštećenja tuđe stvari, a zbog kojih je dotična bila smještena u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Naime, ona je 29. rujna od 22,11 do 23,30 sati, na državnoj cesti A9 (Istarski ipsilon), upravljala osobnim vozilom marke Mercedes austrijskih oznaka protivno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Potpuno zanemarujući sigurnost drugih sudionika u prometu, ona je od ulaznog mjesta Kanfanar do naplatne postaje Umag vozila u suprotnom smjeru i kod naplatne postaje kod Umaga udarila u vozilo ispred sebe. Intervenirala je policija, a nakon što joj je policijski službenik izdao naredbu da izađe iz automobila, ona se oglušila i stražnjim dijelom svog Mercedesa udarila u prednji dio službenog policijskog vozila kojeg je odgurala nekoliko metara. Potom je vozilom naglo krenula prema policajcu koji je bio na cesti zbog čega je on ispalio tri hica iz pištolja u smjeru prednjih pneumatika vozila te skočio u stranu radi izbjegavanja naleta.</p><p>Nakon suluda čina Njemica se ponovo vozilom uključila na Istarski ipsilon, i to u krivi smjer prema Puli, te je vozeći velikom brzinom u više navrata skoro udarila u vozila koja su dolazila iz suprotnog smjera, dok su istovremeno policajci s upaljenim zvučnim i svjetlosnim signalima vozili iza nje i u više ju navrata pokušavali preteći, no bez uspjeha jer je vozilom skretala iz trake u traku. Kada su u tome i uspjeli, te joj prepriječili put, ona se prednjim dijelom Mercedesa zaletjela u njihovo vozilo i pokušala ga izgurati s kolnika, no u tome nije uspjela pa se zaključala u automobil i odbijala izaći. Policajci su tada razbili staklo te je izvukli van, no Njemica je i tada nastavila divljati pa je upaljačem i upaljenom cigaretom pokušavala opeći policijskog službenika nakon čega su je vezali lisicama i svladali.</p><p>Zbog svega navedenog Županijski je sud u Puli 11. studenoga na temelju prijedloga Općinskog državnog odvjetništva u Pazinu odredio okrivljenici istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. </p>