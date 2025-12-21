Obavijesti

NAŠLI MU HRPU DROGE

Udario policijski auto u Puli, pa u bijegu bacio vrećicu s drogom

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PU istarska

Policajci su 34-godišnjaka zatekli a Valdebečkom putu u Puli. Počeo je bježati i putem odbacio vrećicu. Kasnije su kod njega pronašli 527 grama kokaina i 1.513 grama MDMA

Istarska policija izvijestila je o kriminalističkom istraživanju koje su proveli nad 34-godišnjim hrvatskim državljaninu zbog sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

Kako su naveli, postupajući po operativnim informacijama, policajci su 19. prosinca oko 14.10 sati na Valdebečkom putu u Puli zatekli 34-godišnjaka koji je, uočivši ih počeo bježati, pri čemu je odbacio vrećicu.

Neposredno prije toga, muškarac je upravljao automobilom, pulske registracijske oznake, pod utjecajem droge te je vožnjom unazad udario u policijsko vozilo. Radi izazivanja prometne nesreće i vožnje pod utjecajem droge, odnosno radi prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv 34-godišnjaka su pokrenuli prekršajni postupak.

Kako bi ga spriječili u bijegu i svladali njegov aktivni otpor, policajci su nad njim uporabili sredstva prisile i uhitili ga zbog sumnje da je počinio kazneno djelo.

Temeljem naloga nadležnog suda, policajci su potom pretražili vrećicu koju je muškarac odbacio, njegov dom i vozilo. Pritom su pronašli ukupno 527 grama kokaina i 1.513 grama MDMA, veću količinu novca za koju se pretpostavlja da potječe od kaznenog djela i više telefonskih uređaja.

Pronađene predmete su oduzeli, a osumnjičenog su po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 20. prosinca u podnevnim satima, uz kaznenu prijavu nadležnom odvjetništvu priveli u pritvorsku jedinicu istarske policije.

