Udavio je trudnu ženu i dječicu: 'Kći me molila - Tata, nemoj!'

Muškarac iz ameičkog Colorada iz zatvora je napisao gnjusno pismo u kojem priznaje da je ubio svoju suprugu i njihove dvije kćeri, piše britanski Daily Mail.

Chris Watts (34) priznao je svoje zločine nakon što je osuđen zbog ubojstva Belle (4), Celeste (3) i svoje trudne supruge Shanann.

Zločinac je otkrio da je drogirao suprugu jer je želio da pobaci kako bi mogao početi novi život s ljubavnicom Nichol Kessinger, a kćeri je ubio na napuštenom polju nakon što mu je prvi pokušaj ubojstva propao. Prvo ih je, naime, pokušao udaviti jastucima.

EXCLUSIVE: Chris Watts' chilling letter confessing how he squeezed wife's jugular as his girls who he believed he 'smothered to death' woke https://t.co/k5sfBKsX5r

U jednom od pisama koje je Watts slao Cheryln Cadle, strankinji s kojom se počeo dopisivati iz zatvora, napisao je:

- Na jutro 13. kolovoza prošle godine otišao sam u prvo u Bellinu, pa onda u Ceceinu sobu i pokušao ih udaviti jastukom. Dan ranije sam ih pospremio u krevet i znao sam da je to posljednji put da sam ih 'ušuškao' za spavanje - napisao je Watts.

Ubojica je otkrio i da je lice njegove supruge postajalo sve crnije od maskare dok joj je govorio da je više ne voli. Potom ju je zadavio na smrt.

- Nije se mogla braniti, postajala je pospana i gledala me dok je umirala - napisao je.

Watts tvrdi da su njegove kćeri nakon toga izašle iz kreveta i uhvatile ga kako mota tijelo njihove mame u posteljinu. Potom ih je odvezao do udaljenog naftnog polja i ubio i njih. Tijela svojih kćeri ostavio je uz leš supruge na polju.

Here is Chris Watts’ mugshot.



He has confessed to killing his pregnant wife and two baby girls. He put those little girls in oil containers...stop using the family portrait. They deserve more than that. pic.twitter.com/BTgua7y8rS