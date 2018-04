Udbini dosjei: Šešelj je oduvijek bio čovjek za prljave poslove...

Meni on, iskreno rečeno, uopće ne izgleda bolesno... Tim je riječima fizičko stanje Vojislava Šešelja, tad navodno oboljeloga od raka, prije dvije godine opisao dr. Anto Kovačević, koji je sa Šešeljem robijao u Zenici. Kovačević je, jasno, aludirao na sumnju da je navodna teška bolest samo lažni alibi za puštanje Šešelja iz haškog pritvora. Ispostavilo se da je bio u pravu.

Šešelj se čudom izvukao, kao i mnogo puta prije toga. Kovačević dugo i dobro poznaje Šešelja. Zadnji put s njim se čuo u “Bujici” u vrijeme hrvatskih predsjedničkih izbora. Tad su u eteru popričali vrlo prijateljski. To je ostalo od robije, na kojoj su zatvorenici - bez obzira na razloge robijanja - bili vezani solidarnošću protiv zatvorske uprave i sustava

Foto: Žarko Bašić/PIXSELL/24sata.hr Anto Kovačević robijao je u Zenici zajedno sa Šešeljem

'Već u zatvoru je bio majstor performansa'

Anto Kovačević je uvjeren da je Šešelj projekt Srpske akademije nauka i umjetnosti, SANU.

- Ja sam bio osuđen na osam i pol godina zatvora i konfiskaciju imovine zbog drugačijeg shvaćanja slobode od komunista. Po istom tom članu bio je suđen i Šešelj. Našli smo se u zeničkom kazamatu, s tim što je on imao sreću da mu je kum bio Dobrica Ćosić, dok sam ja imao nesreću da sam Hrvat, pa je njemu kazna smanjena na 14 mjeseci, a meni je dosuđena drakonska. Poput mnogih Hrvata, Albanaca ili muslimana, za moj se slučaj nije znalo sve dok se za to nije pobrinulo Sveučilište u Beču i neke organizacije za zaštitu ljudskih prava, dok je Šešelj već u zatvoru bio majstor performansa i o njemu se naveliko i naširoko diskutiralo po svijetu - kaže Kovačević.

'On je prije svega huškač'

- Tvrdio je da treba robijati s maksimalnim otporom. On bi spremio neku provokaciju, Recimo, planirao bi neki incident s čuvarom, a dan prije pozvao bi svoje odvjetnike iz Beograda, Srđu Popovića ili nekog sličnog. Čim bi ga čuvar udario, eto ti njegovih advokata, pa bi dan kasnije o tome svi znali i pričali. U zatvoru smo inače svi, bez obzira na to za što smo osuđeni, bili solidarni naspram uprave i nismo bili neprijateljski raspoloženi jedni protiv drugih - priznaje Kovačević i nastavlja:

Foto: Reuters/PIXSELL

- On je bio pripremljeni disident, njega je SANU pripremala za tumačenje velikosrpstva. Dobrica Ćosić, njegov mentor i zaštitnik, bio je idejni autor velikosrpske platforme, a Šešelj jedan od glavnih provoditelja. Šešelj je bio prije svega huškač. Haški tribunal mu je sudio po optužnici za progon nesrba na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, deportaciju i nehumana djela i zločine protiv čovječnosti nad Hrvatima i Bošnjacima u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH od 1991. do 1993.

Među brojnim zlodjelima izdvaja se i epizoda s progonom stanovništva u kojoj je odigrao glavnu ulogu. U centru Hrtkovaca, srijemskog sela napučenog Hrvatima, sa svojim pristalicama pročitao je popis imena 17 Hrtkovčana, katoličke vjeroispovijesti, koji su bili prisiljeni napustiti selo. Nije bilo nalik ni na jednog drugog aktera zločinačkog pothvata jer je u neuobičajenim razmjerima bio ekshibicionist. Šešelj je opterećen nekom vrstom histrionskog poremećaja - on vapi za svjetlima pozornice.

Šešelj tribunalu: 'Mojoj besmrtnoj duši ne možete ništa'

U Haagu je od suđenja napravio cijelu farsu. Stalno je izazivao incidente sa sucima, prostačio, vrijeđao, ponižavao, i zbog toga bivao kažnjavan, no to ga je, čini se, samo ohrabrivalo da ide dalje. I kad je pušten na slobodu, spaljivao je zastave, davao provokativne intervjue, izražavao tvrdu vjeru u nastavak borbe za Veliku Srbiju.

Foto: Imre Szabo

Od prvog dana suđenja, kad je pozvao sud da ga, zbog njegove nacionalističke ideologije, osudi na najveću moguću kaznu poručivši da njegovoj “besmrtnoj duši ne mogu ništa” i da će “ako umre najvjerojatnije umrijeti od smijeha”, vođa srpskih radikala postupak protiv sebe u haškoj sudnici ustrajno je pokušavao izvrgnuti ruglu nazivajući sud plodom urote Vatikana, Njemačke, Britanije, SAD-a, a suđenje “kvazilegalnom farsom” i “pravnim skandalom bez presedana u novijoj pravnoj povijesti”.

Danas se nedvojbeno zna da je Šešelj u dobrom dijelu svog života zapravo bio plaćeni provokator, da je još od sedamdesetih odrađivao prljave poslove za obavještajne službe.

Srbijanski Nedeljnik je prošle godine objavio njegov dosje iz Centra Resora državne bezbednosti za grad Beograd.

Hrvat koji se izjašnjavao kao Jugosloven a tek kasnije kao Srbin

On je nedvojbeno hrvatskog podrijetla, u mladosti se izjašnjavao kao Jugoslaven, tek kasnije kao Srbin. Rođen je 11. listopada 1954. godine u Sarajevu.

Седми разред основне школе. Одело су ми сашили од прекројене очеве железничарске униформе. pic.twitter.com/ptPvwvVNiV — Војислав Шешељ (@predsednikSRS) December 29, 2015

Doktor je pravnih znanosti, otac četvero djece iz dva braka, predsjednik Srpske radikalne stranke... Otac mu je bio skretničar na željeznici, u Drugom svjetskom ratu od 1944. bio je u partizanima, ne čini se baš da bi bio ponosan na sina koji se svako toliko fura na četnike.

Još kao student je radio za službe, ali se početkom osamdesetih učinio sumnjivim kao liberal. No veličao je i Vuka Draškovića i njegove knjige, Draškovićevi su bili kumovi njegovu sinu, prijateljuje s intelektualcima raznih profila; od anarholiberala do nacionalista, u inozemstvu i Jugoslaviji.

Foto: Srđan Ilić/Pixsell

Dosje navodi i to da je gospođa Drašković Šešelja financijski pomagala, te su ona i on, iako uz opasku da to “nije potvrđeno”, imali seksualne odnose. Pod neprovjerene informacije spadaju i njegove navodne veze s potpredsjednicom RSK Majom Gojković i glumicom Ivanom Žigon.

Od Predraga Matvejevića do... čak su i njemački Zeleni i mnogi ljevičari žestoko tražili njegovo oslobađanje kad je Šešelj iz petnih žila stao kritizirati strukture i u BiH i šire po Jugoslaviji.

Izašao iz zatvora 1986. žešći nego ikad

Od 1982. do 1984. Šešelj je zatrpavao javnost člancima i analizama zbog kojih su ga u veljači 1984. policajci uhitili u vlaku Sarajevo - Beograd, vratili u Sarajevo i pretresli mu stan. Osumnjičen za: neprijateljsku propagandu. Šešelj je tvrdio da su istražitelji tražili da objasni što to on šuruje s Milovanom Đilasom. U svibnju ga je sarajevski SDB opet uhitio, u pritvoru je počeo štrajk glađu, za njegovu slobodu apelirali su i Srđa Popović i Filozofsko društvo Srbije kroz peticije, akcije, prosvjedne skupove. Prvostupanjski sud mu je dao velikih osam godina robije, a onda je savezni smanjio na samo godinu i deset mjeseci.

Foto: Reuters

U ožujku 1986. izlazi iz zatvora, žešći nego ikad. Od 1987. mu na račun sjedaju redovite uplate iz Chicaga, od četnika Miroljuba Timotijevića, po 3000 dolara svakog mjeseca! Prati ga srpska Udba, ali čini se da Šešelj i radi za njih: poznanici počinju tvrditi da je “poludio”, da “priziva represiju”... Ponašao se kao tipični udbaški provokator. Okomio se na sve koji su odstupali od njegovih radikalnih stavova. Čak i na Ljubomira Tadića i Dobricu Ćosića koji su mu pomagali prethodnih mjeseci nakon izlaska iz zatvora. Odjednom je ozloglašen kao agresivan, primitivan, njegova bivša supruga opisuje ga kao “čovjeka lošeg karaktera koja misli samo na sebe”.

Stalno na usluzi šefovima srpskih službi

U travnju 1989. nekim ga čudom puštaju da otputuje u SAD i Kanadu. Obilazi četničke organizacije... Predaje i skuplja donacije, ukupno 200.000 dolara. Dio srpske emigracije koja ga sluša njime je oduševljen, drugi dio je zgrožen. Devedesetih divlja, huška na rat, na ubijanje i protjerivanje Hrvata, osniva četničke paravojne postrojbe...

Zanimljivo, Šešeljev dosje sadrži i tvrdnju da je upravo on nagovorio Milana Martića da ne pristane na mirovni sporazum Z-4. Njihovo odbijanje dalo je jasno opravdanje hrvatskim vlastima da pokrenu oslobodilačke akcije Bljesak i Oluju. Mnogi se sad pitaju za koga je zapravo Šešelj tu radio. Istina, stalno je bio na usluzi šefovima srpskih službi, imao je na vezi niz aktivnih i umirovljenih generala JNA. No Srbi su pisali i o navodnim Šešeljevim vezama s hrvatskim službama, i to u jeku rata... Nije stoga čudno da se mnoge njegove provokacije tumače kao dogovorene, naručene akcije za račun nekog drugog, za skrivene ciljeve.