Udomili beskućnika: 'U snu mi još iskaču slike krvi i torture...'

Nakon što smo saznali za tužnu priču Saše, koji je bio bez krova nad glavom i spavao na kolodvoru, ni trenutka nismo razmišljali, nego smo suprug i ja odlučili da ga smjestimo u našu kuću, govori nam Anka Vitanović (59) iz naselja Ivančec na širem koprivničkom području.

Doznali su telefonski broj te je Đorđe (68), Ankin suprug nazvao Sašu Grinfeldera, koji mu je rekao da leži na odjelu psihijatrije koprivničke bolnice. Potom je inicijativu oko dovođenja dojučerašnjeg beskućnika pod krov preuzela Anka. Jedino ju je zanimalo je li nasilan.

- Kad je rekao da nije, pitala sam kad izlazi iz bolnice. Rekao je da ide sutradan. Poručila sam mu da me nazove. Kako nije imao novca na računu, ja sam ga kasno poslijepodne nazvala i pitala kad izlazi. Nakon što je rekao da je izašao, rekla sam da pričeka na bolničkom parkiralištu.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Unuk (16) i ja smo sjeli u auto i došli. Vidjeli smo usamljenog, mršavog čovjeka s vrećicom i bilo nam je jasno da je to Saša. Doslovce je otvorio usta od iznenađenja jer nas nije očekivao – govori Anka.

Iako ne žive raskošnim životom, bračni par Vitanović, kod kojih se nalaze 16-godišnji unuk i godinu dana mlađa unuka, rekli su da u kući gdje “čeljad nije bijesna ni kuća ne može biti tijesna”. Povjerili su nam “udomitelji” kako ne bi mogli gledati ni psa da nema krov nad glavom, a kamoli čovjeka. Svjesni da u kući postoji još jedan ležaj, a za stolom uz njih četvero ima mjesta i za nesretnog čovjeka kojeg, kako su kasnije saznali, život nikada nije mazio, odmah su ga prihvatili poput sina. Iako je tjedan dana prošlo otkad je osjetio toplinu doma, Saša još ne može vjerovati da postoje ljudi koji će se založiti za nepoznatog koji, uz to, ima i psihijatrijsku dijagnozu, kao da im je vlastito dijete.

- Ne mogu se načuditi da me netko prihvatio poput najbližeg člana obitelji. Poput sina, kojeg hrane, peru i daju krevet, to mi još ne sjeda u glavu. Ponekad ujutro, kad se probudim u toplom krevetu koji je zamijenio kolodvorske klupe ili kad sjednemo svi za stol, na trenutak pomislim da je sve to samo lijep san – tiho govori Saša, koji je već s osam godina u rodnoj Baranji osjetio svu surovost okupatora.

Budući da su mu od strane srbočetničkih vlasti roditelji proglašeni ustašama i ubijeni, morao je proći torture logora u Belome Manastiru.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Na sve načine su se iživljavali iako sam bio mali dječak. U logoru su me zlostavljali govoreći kako sin ustaše ne zaslužuje bolji tretman. Gurali su mi cijev pištolja u usta i prijetili ubojstvom. Nasreću, uspio sam napustiti okupiranu Baranju, ali bez roditelja i najbliže rodbine, među kojima za neke ni danas ne znam jesu li živi ili gdje počivaju – priča nam.

Ti događaji su ostavili traga na njemu. U ranijoj dobi je, govori, imao i sukobe sa zakonom, ne želeći ništa izostaviti. Uglavnom se tu radilo o vožnji automobila u pijanom stanju ili bez dozvole. Ubrzo se oženio i doselio u Koprivnicu. On i supruga su živjeli kao podstanari, dok njoj, kako govori, nije “puknuo” film. Spalila mu je dokumente i napustila ga vrativši se u rodni kraj. Od tada mu je kolodvor postao dom. Česti susreti s policijom, za koju kaže da su bili korektni, bila mu je potvrda da je još živ.

Anku, koju očekuje operacija i koju će u kuhinji zamijeniti kći jer netko treba skuhati, kaže da je Saša “ljuti”.

- Primio se poslova koje od njega nitko ne traži. Svjesna sam da želi iskazati zadovoljstvo i privrženost obitelji jer pomaže suprugu u staji i nosi drva. Rekli smo mu da prvo mora ojačati jer je mršav, a drva su nosili suprug i unuk te ga nismo doveli da bi radio - rekla je Anka, dok su se Saša i Đorđe pogledali i nasmijali. Saša s nestrpljenjem čeka nove dokumente na kojima će imati adresu.

Na rastanku od ove atipične obitelji pitali smo Sašu kako spava, na što nam je on rekao da se noću ne budi, ali mu u snovima još iskaču slike krvi i torture iz djetinjstva.

Jedva čeka nove dokumente na kojima će imati adresu

Za Sašin novi početak najzaslužniji je bračni par Vitanović koji je odlučio sve što ima podijeliti s čovjekom za kojeg do tada nisu ni znali da postoji. Saša, sretno, a Vitanovićima i njihovim unucima možemo samo reći da smo ponosni što takvi ljudi postoje.