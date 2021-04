Ako ste u 24sata pročitali priču o međimurskoj obitelji Bogar, koja je kroz desetljeća udomila i odgojila više od stotinu djece bez roditeljske skrbi, jedini ispravni osjećaji koje ste mogli doživjeti su ganuće, empatija i zahvalnost što takvi ljudi postoje u našem okruženju.

No kako smo mi društvo dvostrukih, a često i pomaknutih mjerila, postoji još mnogo onih koji vjeruju da je udomiteljstvo biznis. Stoga, ako o obitelji Bogar, i drugima poput njih, doista to mislite, ne samo da ste u krivu, nego biste se trebali i posramiti. Pa zar smo stvarno došli do točke postojanja kad se sve u životu mjeri novcem i kad dio ljudi nije više u stanju prepoznati čovječnost i plemenite motive? Vidite li doista u ljudima oko sebe samo sebičnost, kalkulaciju, gramzivost? Ako odgovarate potvrdno, problem je ipak u vama.

Znate li da udomitelj po djetetu dobiva tek nešto više od dvije tisuće kuna? Imate li barem približnu predodžbu koliko je potrebno da se dijete kvalitetno hrani, oblači, školuje ili ide na izvanškolske aktivnosti, onda je doista nemoguće tvrditi da udomitelj s ovim iznosom može sve to pokriti, a pritom i biti biznismen koji kalkulira i zarađuje.

A znate li što se krije iza termina “dijete bez roditeljske skrbi”? Najjednostavnije rečeno - to znači da mu je do udomljenja život bio tuga, jad i trauma. A ako uđemo u dubinu, naći ćemo zanemarivanje, batine, zlostavljanje, siromaštvo, alkoholizam roditelja i brojne mučne obiteljske situacije koje neupućeni čovjek ne može ni pojmiti.

Imate li uopće pojma koliko je truda, strpljenja i ljubavi potrebno da se dopre do takvog djeteta, da se dobije njegovo povjerenje, da se izliječe sve posljedice njegova prijašnjeg života? Da ga odgojite i od njega izgradite poštenog, mladog čovjeka? Neopisivo mnogo. .

Moguće je, ali u tome uspijevaju samo veliki i plemeniti ljudi, esencijalni altruisti i dobročinitelji, a ne proračunati biznismeni, kako ih neki nepravedno vide.