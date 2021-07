Josip Mičević Marušić iz Udruge Hrvatskih autobusnih prijevoznika komentirao je nesreću u kojoj je poginulo 10 kosovskih državljana.

- Svaki put kada vidim takvu autobusnu nezgodu uvijek se pitam čiji je autobus, jesu li stradali ljudi, koliko ih je stradalo i kako su službe reagirale. Ovo je strašna nezgoda, bilo je nekoliko takvih no ova je najnovija pa je digla pažnju u javnosti i svuda. Prvo treba dati sućut obiteljima poginulih, ozlijeđenima treba poželjeti brz oporavak, ali treba pohvaliti i hrvatske službe. To je strašna stvar, ali reakcija je bila odlična - rekao je u emisiji Newsroom televizije N1.

Poručio je i kako dvoje vozača nije dovoljno za put od 1830 kilometara te objasnio kako vozači smiju voziti 9 sati dnevno, a 11 trebaju odmarati.

- U toku trajanja vožnje mora imati 4,5 sati vožnje, 45 minuta pauze i 4,5 sati vožnje. Tih 9 sati se može u iznimnim slučajevima rastegnuti do 10 i onda koristiti 10 sati odmora, sve je to mjerljivo tahografom - objasnio je. Dodaje kako se digitalni tahograf ne može prevariti, ali analogni se može. Odnosno, može ga se izbaciti iz vozila, ali to je onda jedan od najtežih prekršaja, poručuje.

- Ne mogu zaključiti kakav je bio u ovom busu. Koliko je taj autobus star, mora li imati digitalni ili analogni tahogram – to se ne može reći na ove prve informacije - istaknuo je.

Tahografe kontrolira policija, carina i inspekcija cestovnog prometa, a Mičević Marušić navodi kako se oni kontroliraju često, skoro svakodnevno.

- U zadnjih desetak godina to je barem tri ili četiri puta tjedno kod jednog prijevoznika. To govorimo na području Hrvatske, ali i EU jer tih kontrola imate i kada izađete iz Hrvatske - objasnio je.

Što se tiče uzroka nesreće, napominje kako je teško o njima govoriti.

- Posljedice smo vidjeli, a o uzrocima ćemo tek vjerojatno biti obaviješteni nakon što policija obavi posao jer se to jednostavno može zaključiti iz tahografskog listića. Čak i da je bio listić, ako je bačen, to je već još jači dokaz krivnje. U svakom slučaju, vozači su prvi pozvani da paze i na sigurnost putnika i prometa. Vozač je taj koji upravlja s vozilom, koji gleda na cestu i pazi na promet - objasnio je.

Još jedan od problema koje navodi je činjenica da u Hrvatskoj nema dovoljno vozača.

- Ima dosta ljudi iz Srbije, Bosne. Ima puno stranaca jer ono što je našima u Njemačkoj, njima je to kod nas u Hrvatskoj. Ima dosta iz ovih krajeva gdje je blizu. Čovjek iz Bihaća radi oko Plitvica, recimo. Taj čovjek spava kod kuće, a radi u Hrvatskoj - objašnjava.

Što se tiče plaća, Mičević Marušić rekao je da oni koji voze duge linije imaju plaće i do 2000 eura. Dodaje kako ljudi za ovakve dionice biraju buseve, a ne zrakoplove iz nekoliko razloga - prvenstveno je to zbog straha od letenja, ali i zbog značajno jeftinije karte.

- Nijedna relacija nije pretjerana ako je popunjena s dovoljnim brojem vozača i ako je cijena karte dovoljna da sve ispadne u skladu s propisima - rekao je.

Što se odgovornosti tiče, Mičević Marušić kaže kako smatra da je svatko osobno odgovoran za ono što je preuzeo.

- Ako smatraš da ne možeš, nemoj voziti. I po propisima i po praksi vozilo u cestovnom prometu je opasna stvar i to bi svi koji žele biti vozači trebali znati. Ovaj čovjek je sigurno odgovoran kao i poslodavac - poručio je.