Hrvatska udruga banaka odmah ih je kritizirala. "Neodgovorno je građane pozivati na nove sudske postupke", naveli su
Udruga Franak nakon odluke o 'švicarcu': Idemo na Ustavni sud
Udruga Franak najavila je podnošenje ustavnih tužbi nakon odluke Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima u švicarskim francima. Vrhovni suda odlučio je da potrošači koji su konvertirali kredite iz švicarskih franaka u eure imaju pravo samo na zatezne kamate koje su dospjele do dana konverzije na ukupno preplaćene iznose anuiteta. Goran Aleksić naveo je kako je odluka protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu EU, Ustavu i Konvenciji za zaštitu ljudskih prava te da je 'arbitrarna i diskriminacijska'.
Istaknuo je i da su sudski vještaci u dosadašnjim postupcima utvrdili da konverzijom nisu vraćeni preplaćeni iznosi kamata i tečajnih razlika.
- Promatraju se potrošači koji su dignuli kredit istog dana, na isti rok otplate, s istim uvjetima otplate, koji su ga otplatili na isti dan. Jedni su dobili obeštećenje, a drugi nisu - rekao je.
Iz Hrvatske udruge banaka (HUB) poručuju da relativiziranje odluke Vrhovnog suda i selektivno pozivanje na izdvojena mišljenja ne pridonosi pravnoj sigurnosti ni povjerenju u pravosudni sustav. Njihov je stav da je zakonska konverzija iz 2015. trebala predstavljati konačno, sustavno i sveobuhvatno rješenje pitanja CHF kredita jer su konverzijom uklonjeni učinci rasta tečaja švicarskog franka, primijenjene su kamatne stope usporedivih euro kredita. Sve utvrđene razlike i preplate ugrađene su u novi obračun kredita, uključujući glavnicu, a banke su u cijelosti podnijele trošak provedbe konverzije, procijenjen na približno milijardu eura, navode.
- Neovisno o tome slažemo li se s donesenom odlukom ili ne, smatramo da suci imaju pravo zauzeti pravno stajalište na temelju vlastitog tumačenja prava i činjenica te ga obrazložiti kroz zakonom propisani postupak. Upravo je to temelj neovisnog pravosuđa i vladavine prava. Zato zabrinjavaju pokušaji da se odluka donesena nakon takvog postupka relativizira ili prikazuje kao nelegitimna samo zato što nije potvrdila očekivanja jedne strane u postupku - poručuju iz HUB-a.
Dodatni problem, kažu, je to što se građane ponovno poziva na nove postupke.
- Stvaranje dojma da su novi postupci unaprijed dobiveni ili da je njihov ishod izvjestan predstavlja neodgovoran pristup koji građane može izložiti dodatnim troškovima i novim godinama neizvjesnosti - zaključuju iz HUB-a.
Na odluku Vrhovnog suda osvrnuo se i ministar pravosuđa Damir Habijan istaknuvši da ni za potrošače ni za banke pravni postupci još nisu završeni te da se mogu obratiti Ustavnom sudu ili Europskom sudu za ljudska prava.
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