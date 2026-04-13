Udruga Franak traži sjednicu VS-a u slučaju 30.000 tužitelja

Udruga Franak zatražila je u ponedjeljak od Vrhovnog suda RH da uslijed ogromnog javnog interesa odredi da se sjednica proširenog vijeća, na kojoj će se odlučivati o pravu 30.000 tužitelja s konvertiranim kreditima na puno obeštećenje, održi kao javna sjednica. "Nema niti najmanje sumnje da pravo 30.000 tužitelja koje nije još uvijek utvrđeno mora biti i jest javni interes, a načelo javnosti jedan je od temeljnih stupova pravosuđa u Republici Hrvatskoj gdje je pravo nazočnosti punoljetnih osoba javnim sjednicama jedno od temeljnih pravila", poručuje Udruga Franak u priopćenju pozivajući se na Zakon o parničnom postupku.

Traže da predstavnici Udruge Franak budu nazočni toj sjednici samo kao promatrači. Naime, tužitelja u postupku zastupaju odvjetnici Ivan Župan i Luka Antunović, koji surađuju s Udrugom Franak još od 2019., pa će oni službeno zatražiti podneskom da se sjednica otvori za javnost.

Udruga Franak ističe kako na tisuće vještačenja u prvostupanjskim sudskim postupcima nedvojbeno dokazuju da konverzijom preostale glavnice nisu smanjene na iznose glavnica bez ništetnih odredaba, da su anuiteti nakon konverzije i dalje ostali većima od anuiteta s početka ugovornog odnosa te da konverzijom potrošačima nisu vraćeni niti preplaćeni iznosi anuiteta niti su plaćene pripadajuće zatezne kamate.

"U konačnici, ako potrošač koji je konvertirao kredit ne bi dobio puno obeštećenje - on bi na isti dan otplate kredita uplatio banci u ukupnom iznosu čak 30 posto više novca od potrošača koji nije konvertirao CHF kredit, ali je sudski obeštećen", upozoravaju.

Smatraju i da bi si svaki član proširenog vijeća trebao postaviti pitanje je li u skladu s EU direktivom i presudama Suda EU da potrošači s konvertiranim kreditima nemaju pravo na puno obeštećenje.

Udruga Franak drži da bi svaka odluka proširenog vijeća kojom bi se zakinulo 30.000 tužitelja i ne bi im se priznalo pravo na puno obeštećenje bila diskriminacija tih potrošača u odnosu na tužitelje, hrvatske potrošače koji nisu konvertirali svoje kredite, ali su dobili sudskim putem puna obeštećenja.