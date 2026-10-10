Udruga La Verna: Ublažavanje boli i patnje temeljno je pravo palijativnih bolesnika

Udruga La Verna i Grad Zagreb obilježili su u subotu na Cvjetnom trgu Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi akcijom 'ZaČin ljubavi', a poseban naglasak stavljen je na važnost ublažavanja boli i podrške volontera teško oboljelima i njihovim obiteljima.

U sklopu akcije građani su mogli doznati više o palijativnoj skrbi i radu volontera te donacijama podržati udrugu, a zauzvrat dobiti lončanicu začinskog bilja, izvijestila je priopćenjem Udruga La Verna.

Zagreb: Na Cvjetnom trgu održano je obilježavanje Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Predsjednica La Verne Blaženka Eror Matić istaknula je da palijativna skrb ne podrazumijeva samo ublažavanje fizičke boli, nego i emocionalnu podršku oboljelima i njihovim obiteljima.

- Čovjeku je potrebno olakšati bol, ali mu jednako tako treba netko tko će biti uz njega, saslušati ga, pružiti mu sigurnost i pomoći njegovoj obitelji kada joj je najteže - poručila je.

La Verna od 2009. godine pruža podršku teško i neizlječivo oboljelima i njihovim bližnjima, a educirani volonteri nastoje smanjiti usamljenost i izoliranost bolesnika te pružiti emocionalnu i praktičnu pomoć.

Pročelnica nadležnog gradskog ureda Lora Vidović istaknula je važnost suradnje zdravstvenog i socijalnog sustava s udrugama i volonterima, koji, kako je rekla, pružaju utjehu, razgovor i ljudsku blizinu.

La Verna ističe kako akcijom upozorava na potrebu daljnjeg razvoja palijativne skrbi u Hrvatskoj i njezine dostupnosti svima kojima je potrebna, neovisno o mjestu stanovanja i mogućnostima obitelji.