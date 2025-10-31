Obavijesti

BORBA ZA DOSTOJANSTVO

Udruga Sjena dala rok Piletiću: Ima osam dana da kaže kad će početi raditi, inače idu na ulice

Piše Laura Šiprak,
Zagreb: Prosvjed na Markovom trgu Udruge obitelji djece s teškoćama u razvoju "Sjena" | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Ministar socijalnog rada i pravobranitelj za osobe s invaliditetom ih ignoriraju, kažu iz Udruge Sjena. Ne žele svoju djecu gledati u mrtvačkim kolima, pa su ministru dali rok od osam dana

Neki ljudi umru prije nego dobiju rješenje o inkluzivnom dodatku, nema dovoljno osobnih asistenata niti zakon omogućava da ga oni kojima su potrebni dobiju na dovoljan broj sati, sustav skrbi za djecu s poteškoćama propada, bivša ravnateljica optužena za zataškavanje smrti dječaka u Rijeci normalno živi svoj život i opet je postala predsjednica HDZ Matulji. Roditelji djece s teškoćama kojoj treba posebna skrb više nemaju vremena, a ni živaca, pa su ministru socijale Marinu Piletiću uputili dopis, s jasnim ultimatumom. 

- Udruga Sjena ovim putem zahtijeva žurno očitovanje i konkretne mjere koje će Ministarstvo poduzeti, uz jasno naznačene rokove, vezano uz: dugotrajnost postupka ostvarivanja prava na inkluzivni dodatak, nedostatnost i ograničen doseg usluge osobne asistencije te katastrofalno stanje u centrima za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, uključujući Centar Dubrava i ustanove u kojima su zabilježeni smrtni slučajevi djece. Očekujemo pisani odgovor u roku od 8 dana od zaprimanja ovog dopisa. Ukoliko u tom roku ne dobijemo odgovore ili ukoliko oni ne budu prihvatljivi za populaciju osoba s invaliditetom, djece s teškoćama i njihovih obitelji, Udruga Sjena će najaviti prosvjed - stoji u dopisu. 

Razgovarali smo sa Suzanom Rešetar, predsjednicom te udruge, koja je već jednom organizirala prosvjed na Markovom trgu. 

- Ministarstvo nas već dugo ignorira i više nemamo izbora. Ignorira nas i Pravobranitelj za osobe s invaliditetom. Još uvijek nam nije odgovorio na jednostavan upit: Smatra li da je Centar Dubrava siguran za korisnike? Dakle, ne možemo stajati sa strane i brojati mrtvu djecu, korisnike i njihove roditelje dok odgovorni sliježu ramenima i već kroz podsmijehe kažu ČEKAJTE. Sve znaju. Desetljećima pričamo iste priče, apsolutno se ništa ne događa osim tragedija i uništenih života. I odgovorni jako dobro to znaju. Ako ne znaju, neka momentalno podnesu ostavke - govori Rešetar. 

Za sad ne otkrivaju previše detalja, no ako Piletić ne odgovori na njihova pitanja i ne krene raditi, roditelji najavljuju da neće opet prosvjedovati na Markovom trgu, nego će se potruditi da svi zbog njih stanu.

