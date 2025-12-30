Udruga Sjena o spornoj uredbi za osobne asistente: 'Naučit ćemo Vladu što je domoljublje'

Vlada je donijela uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj asistenciji, čije su pojedine odredbe nedavno ukinute na Ustavnom sudu. Kako je danas rekao ministar rada i socijalne politike Marin Piletić, Ministarstvo ima obvezu donijeti novi pravilnik u roku od 60 dana.

Zagreb: Prosvjed na Markovom trgu Udruge obitelji djece s teškoćama u razvoju "Sjena" | Foto: Robert Anic/PIXSELL

“U prijelaznim odredbama odlučili smo da će svi, trenutno 8050 korisnika osobnog asistenta koji imaju rješenje, biti po službenoj dužnosti ponovno procjenjeni. Svi koji su imali pravo na osobnu asistenciju također će imati mogućnost podnijeti zahtjev za kompenzacijsku mjeru. Predvidjeli smo da bi ukupno na godišnjoj razini to moglo u državnom proračunu iznositi nešto više od 190 milijuna eura. Moramo imati potrebno vrijeme za izmjenu samih lista procjene potreba”, rekao je. Pravo na uslugu počinje od izvršnosti rješenja, a ne prvog dana korištenja. Punoljetni korisnici koji su koristili uslugu osobne asistencije na dan 19. prosinca 2025. nastavljaju je koristiti do donošenja novog izvršnog rješenja koje će po službenoj dužnosti pokrenuti Hrvatski zavod za socijalni rad. Ako im se utvrdi pravo na veći broj sati osobne asistencije od onoga kojeg imaju, razlika će se nadoknađivati na zahtjev korisnika. Djeca i osobe s invaliditetom koje ranije nisu imale pravo na asistenciju mogu podnijeti zahtjev za nju u roku od šest mjeseci od donošenja uredbe.

Podsjetimo, Ustavni sud je, između ostalog, ukinuo ograničenje po kojem pravo na osobnog asistenta nemaju osobe s pravom na uslugu pomoći u kući te oni čiji roditelj ili drugi članovi obitelji ima status roditelja njegovatelja. Ukinuto je i ograničenje broja sati na osobnog asistenta, ubuduće će se određivati prema stvarnim potrebama korisnika.

Kako je rekao Piletić, uredba ne rješava sva pitanja otvorena odlukom Ustavnog suda pa su u 2026. planirane izmjene zakona, i pravilnika.

Zagreb: Udruga Sjena uručila Berošu potpise peticije "Za Antu i svu djecu s teškoćama: Vaš glas - njihova prilika za razvoj!" | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Mi ćemo u udruzi Sjena pomno analizirati uredbu sa svojim stručnim pravnim timom, posebno dijelove koji se tiču kompenzacije. Odluka Ustavnog suda bila je opomena vlasti, poruka da u temeljnim ljudskim pravima nema političkog pregovaranja. Mi majke ćemo braniti prava svoje djece koliko god bude potrebno, i nikad se od toga nećemo umoriti. Naučit ćemo vlast kako se voli i poštuje domovina, poručuje Suzana Rešetar, predsjednica Udruge Sjena koja je na Ustavnom sudu i inicirala i provjeru ustavnosti Zakona o osobnoj asistenciji. Potpredsjednica udruge Sabina Lončar dodaje kako će, po onom što su dosad iščitali, prava biti korištena u opsegu koji odredi pravilnik, a pravilnik će pisati Ministarstvo.

- To je neprihvatljivo. I dalje će se kroz pravilnik procjenjivati koliko se obitelj može iscrpljivati u brizi o korisniku, umjesto da se obiteljima pomogne, kaže Lončar. Tajnica udruge Lidija Blažević dodaje kako će za svoju kćer, djevojčicu s autizmom, odmah podnijeti zahtjev za osobnog asistenta, dosad na to djevojčica nije imala pravo jer je njena majka roditelj njegovatelj. Zakon je do sad podrazumijevao da se roditelj ne mora, i ne treba odmoriti.

- Djeci koja su stalno s nama roditeljima treba i neka druga osoba, pa barem i na dva sata - da odu u šetnju, što god, a i nama da se malo odmorimo, jer nismo strojevi, kaže mama Lidija. Uredba je, kako dodaje, kozmetička promjena, jer sad treba mijenjati zakon, osigurati asistente. Napominje kako se zahtjev za osobnim asistentom može predati, to je omogućeno odlukom Ustavnog suda i sad donošenjem uredbe.

