Udruga Sjena oštro o izjavi HDZ-ovca: 'Ljudi umiru zato što je država zakazala, a ne obitelji'

Nakon što je HDZ-ov saborski zastupnik Ljubomir Kolarek šokirao javnost izjavom kojom je odgovornost za smrt ljudi koji su čekali inkluzivni dodatak prebacio na njihove obitelji, oštro je reagirala udruga Sjena. Udruga, koja se godinama bori za prava djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, poručila je zastupniku da su njegove tvrdnje neistinite, duboko uvredljive za obitelji djece koje godinama snose posljedice nefunkcionalnog sustava socijalne skrbi.

- Konkretni primjeri jasno pokazuju gdje leži odgovornost. Prije nekoliko dana zabilježen je slučaj u kojem je građanka Republike Hrvatske, postupajući uredno i u dobroj vjeri, podnijela zahtjev još 22. listopada 2024. godine. Nalaz tijela vještačenja zaprimljen je tek u listopadu 2025. godine, a nakon što je javnost upozorena na neprihvatljivo trajanje postupka, iz nadležnog centra je poručeno da se predmet ne može dovršiti jer, nema printera - napisali su u Facebook objavi. Napominju kako ovo nije izolirani incident, već ogledni primjer sustava koji ne funkcionira.

Ovakvi primjeri, naglašavaju iz udruge, jasno pokazuju da obitelji nisu te koje su zakazale. Obitelji su te koje godinama podmeću leđa tamo gdje sustav ne postoji, dok institucije istovremeno zakazuju na najosnovnijim razinama.

- Možda ovakve izjave same po sebi ne bi bile vrijedne posebne pažnje, da ne dolaze od saborskog zastupnika čiju plaću i beneficije financiraju građani Republike Hrvatske. Ta činjenica ne umanjuje njegovu odgovornost, ona je povećava - napisali su te poručili zastupniku Kolareku, da ako želi iskazivati lojalnost, ona se može i mora pokazivati drugačije. Radom na rješavanju problema, zalaganjem za funkcionalne institucije i zaštitom najranjivijih, a ne prebacivanjem krivnje na obitelji koje već godinama snose teret institucionalnih propusta.

- Pozivamo zastupnika Kolareka da se suzdrži od daljnjih izjava koje ponižavaju obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom te da se, umjesto optuživanja, aktivno uključi u uklanjanje administrativnih prepreka zbog kojih ljudi mjesecima i godinama čekaju prava koja im po zakonu pripadaju. Saborska klupa obvezuje na odgovornost, istinu i minimum ljudskog dostojanstva. Ljudi ne umiru zato što su obitelji zakazale. Ljudi umiru zato što je država zakazala - zaključili su.