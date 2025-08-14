Obavijesti

UZROK NIJE POZNAT

Ugašen požar servisno-skladišne hale na otoku Krku

Piše HINA,
Ugašen požar servisno-skladišne hale na otoku Krku
Na požarištu je bilo 20 vatrogasaca i 9 vatrogasnih vozila, a dio vatrogasaca čuvat će požarište i tijekom noći

Požar koji je u četvrtak popodne planuo u servisno-skladišnoj hali jedne tvrtke u blizini mjesta Nenadići na otoku Krku, ugašen je oko 18,20 sati, a vatrogasci raščišćavaju i saniraju požarište, doznaje se od zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka Gorana Grubišića.

Požar na Krku
Požar na Krku | Video: čitatelj/24sata

Uzrok požara, koji je planuo oko 16,30 sati proširivši se na obližnju travu i nisko raslinje, još nije poznat.

U skladištu se nalazio veći broj kamionskih guma, boja, lakova i boca pod tlakom što je, kaže Grubišić, otežavalo gašenje.

INTERVENCIJA U TIJEKU Vatra progutala servisnu halu na Krku, gorjele gume, ulja...
Vatra progutala servisnu halu na Krku, gorjele gume, ulja...

Na požarištu je bilo 20 vatrogasaca i 9 vatrogasnih vozila, a dio vatrogasaca čuvat će požarište i tijekom noći.

