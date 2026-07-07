Ugašeni požari kod Labinske Drage iznad Trogira te na Braču

Požari kod Labinske Drage iznad Trogira i na području Gornjeg Humca na Braču ugašeni su u utorak navečer, planuli su u predvečerje, u gašenju je ukupno sudjelovalo 56 vatrogasca, a iznad Trogira vatru su gasili i kanader te air tractor, izvijestili su vatrogasci iz Kaštela i Supetra.

"Dojavu o požaru na području Labinske Drage zaprimili smo oko 18 sati. Na teren je izašlo 26 vatrogasaca a iz zraka je pomagao jedan kanader i jedan air tractor te je požar ugašen oko 20.30 sati," rekli su Hini u DVD-u Kaštela. Dodali su kako je izgorjelo oko dva hektara trave i niskog raslinja u nenaseljnom području bez kuća.

Na području Gornjeg Humca na Braču također oko 20.30 sati tridesetak vatrogasca je ugasilo požar koji je buknuo nešto iza 18 sati, doznaje se od vatrogasca u Supetru. "U tom požaru oštećen su dva vozila i pokretni štand za palačinke, a izgorio je oko jedan hektar trave i niskog raslinja," rekli su supetarski vatrogasci. Dodali su da vatra nije prijetila kućama.