'Ugasi zvuk, molim te': Nova snimka otkriva kako se snimao razgovor Beroša i Zadravec

Nakon videa na YouTubeu, Net.hr je objavio audio snimku koja ima i uvod u kojem se čuje ženski glas kako izgovara 'Ugasi zvuk, molim te' te 'Jedan' trenutak prije nego počinje razgovor ministra i Dijane Zadravec

<p>Nakon što je ministar <strong>Vili Beroš</strong> rekao da nije snimio niti pustio u medijski prostor snimku razgovora s <strong>Dijanom Zadravec</strong>, <a href="https://net.hr/danas/hrvatska/net-hr-objavljuje-cijelu-snimku-razgovora-beros-zadravec-prvih-par-sekundi-otkriva-kako-je-nastala-ugasi-zvuk-molim-te-jedan/">Net.hr </a>objavio je novu snimku spornog razgovora.</p><p>Snimku poslušajte <strong><a href="https://net.hr/danas/hrvatska/net-hr-objavljuje-cijelu-snimku-razgovora-beros-zadravec-prvih-par-sekundi-otkriva-kako-je-nastala-ugasi-zvuk-molim-te-jedan/">OVDJE</a></strong></p><p>Ovog puta radi se o audio zapisu, koji ima nešto dulji uvod od YouTube snimke, a u njemu se čuje ženski glas koji priprema snimanje i kaže potiho 'Ugasi zvuk, molim te, a potom 'jedan'. Trenutak kasnije slijedi i Berošev razgovor sa Zadravec. </p><p>Beroš je ranije naglasio kako nije snimao razgovor, već ga stavio na razglas da druge upozna s tonom, pritiscima i insinuacijama na stvari koje ne postoje i ucjenama. Također, rekao je da je na sastanku bilo pet, šest ljudi, njegovih bliskih suradnika. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tajni razgovor Beroša i Zadravec</strong></p><p>No nije rekao da nije znao za snimanje.</p><p>Na pitanje čuje li se njegov glas kad kaže 'Pošalji mi to', Beroš kaže da ne zna.</p><p>- Stvarno ne znam, ne sjećam se ni na što se odnosilo, tko da mi što pošalje - rekao je za <a href="https://www.index.hr/vijesti/clanak/muski-glas-na-snimci-kaze-posalji-mi-to-pitali-smo-berosa-je-li-to-on-rekao/2207593.aspx?fbclid=IwAR1GMEk51TBvsaWe--3VAUVppcblXgmKdIouDfOAuIuQAFG1cvC3r92u5gE">Index</a>.</p><h2>Beroš: Apsolutno sam čist</h2><p>Odgovarajući na pitanje novinara o autentičnosti snimke razgovora s Dijanom Zadravec, ministar je potvrdio autentičnost i dodao kako je jutros na presici u ministarstvu rekao sve što misli o toj temi.</p><p>- Ono što mogu ponoviti da sam pri tom postupanju apsolutno čist, jer nisam odolio određenim pritiscima, kojima sam očigledno bio izložen. Sve je išlo po slovu zakona i s mog aspekta je sve čisto – kazao je Beroš.</p><p>Komentirajući pitanje o eventualnoj upletenosti vrha HDZ-a u izboru ravnatelja Kliničke bolnice, kazao je kako je komentirao da su vrh stranke i njezin predsjednik odredili daljnji put kretanja i zbivanja, a to je put poštivanja zakonitosti.</p><p>- U konačnici ste vidjeli da nisam odolio pritiscima i agresivnom postupanju prema meni ne samo u tom već i u nizu drugih telefonskih razgovora i poruka upućenih ne samo prema meni. Odrasli smo ljudi i možemo se s time boriti - kazao je ministar Beroš u Koprivnici.</p><p>- Danas smo svjedoci izgradnji i opremanju dnevnih bolnica i nabavci novog dijagnostičkog CT uređaja, jer to poboljšava kvalitetu zdravstvene zaštite. Dnevne bolnice i dnevne kirurgije su najmoderniji koncept koji je ujedno ekonomičan i multidisciplinaran. Većina svjetskih bolnica se kreće tim smjerom - kazao je Beroš, koji je sa suradnicima u utorak obišao novoizgrađenu dnevnu bolnicu u Koprivnici. Naglasio je da je Covid kriza još oko nas, ali život nije stao i ne smije stati. Jedan od naših prioriteta u budućnosti je okretanje prema ostalim zdravstvenim potrebama, a ne samo Covid 19 problematici i bolesnicima, već ostalim zdravstvenim potrebama. U izgradnju i opremanje dnevne bolnice uloženo je više od 47 milijuna kuna i projekt je završen s 1. kolovozom.</p>