Ugasili klimu u zgradi Europske komisije, svima osim šefovima

Zbog toplinskog vala koji je zahvatio Europu, Europska komisija u petak je bila prisiljena ugasiti klimatizaciju na nižim katovima svojeg sjedišta u Bruxellesu. Zaposlenici u zgradi Berlaymont oko podneva su SMS-om obaviješteni da će zbog ekstremnih vremenskih uvjeta klimatizacijski sustav od prvog do sedmog kata biti isključen do kraja radnog dana.

U 13-katnoj zgradi nalaze se uredi predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, 26 povjerenika i oko 3000 zaposlenika. Belgiju i velik dio Europe proteklih je dana pogodio snažan toplinski val s vrlo visokim temperaturama.

Posebno je negodovanje izazvala činjenica da su viši katovi zgrade Berlaymont, na kojima rade povjerenici i predsjednica Komisije, zadržali klimatizaciju. Jedan dužnosnik Komisije s nižih katova anonimno je za Politico izjavio da situacija "podsjeća na feudalizam", dok je drugi cijelu odluku nazvao "sramotnom". Zaposlenik koji radi na osmom katu rekao je da je, unatoč uključenoj klimatizaciji, temperatura u njegovu uredu dosegnula 25,7 stupnjeva.

Komisija je ranije zaposlenicima preporučila da izbjegavaju boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana, piju dovoljno tekućine i, ako mogu, radni dan započnu ranije. Takve preporuke izazvale su nezadovoljstvo među zaposlenicima koji rade u zgradama bez klimatizacije, poput dijela službenika u Glavnoj upravi za poljoprivredu (DG AGRI), pokazuju interne poruke u koje je uvid imao Politico. Toplinski val ponovno je otvorio raspravu o slaboj rasprostranjenosti klimatizacijskih sustava u Europi, gdje klima-uređaj ima tek oko petine kućanstava. U Belgiji je bez klimatizacije i petina vlakova pa je nacionalni željeznički prijevoznik zbog visokih temperatura morao otkazati dio linija u vrijeme najvećih gužvi.

Problemi su zabilježeni i u Europskom parlamentu, gdje je zbog povećane potrošnje električne energije izazvane intenzivnijim radom rashladnih sustava nakratko došlo do prekida u opskrbi strujom.