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VJETAR ŠIRIO VATRU

Ugasili požar kod hotela u Podstrani: Evakuirali su dvadesetak turista

Piše HINA,
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Ugasili požar kod hotela u Podstrani: Evakuirali su dvadesetak turista
ILUSTRACIJA | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Požar je pola sata iza ponoći ugasilo 15 vatrogasaca iz Podstrane, Žrnovnice i Splita  sa šest vozila, a vatra nije zahvaćala kuće i stambene objekte...

Požar koji je u petak navečer buknuo u blizini hotela Eden u Podstrani, istočno od Splita, ugašen je nešto iza ponoći, izvijestili su vatrogasci, dok su u hotelu rekli da je iz njega privremeno bilo evakuirano dvadesetak turista koji su se ubrzo vratili.

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Vjetar je širio vatreni plamen pa je dvadesetak turista bilo privremeno evakuirano iz  hotela ali su se ubrzo vratili u njega, rekao Hini dežurni djelatnik na percepciji u hotelu Eden.

"Požar je pola sata iza ponoći ugasilo 15 vatrogasaca iz Podstrane, Žrnovnice i Splita  sa šest vozila, a vatra nije zahvaćala kuće i stambene objekte," izvijestili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog centar Split. Dodali su kako je opožareno oko 3.500 četvornih metara raslinja  i šume. Dojava o požaru zaprimljena je u 21.45 sati.

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