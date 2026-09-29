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Uginula glavata želva Dina u Puli. Pokušavali su je spasiti: 'Iz grla joj je uklonjena udica...'

Piše Veronika Miloševski,
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Uginula glavata želva Dina u Puli. Pokušavali su je spasiti: 'Iz grla joj je uklonjena udica...'
Foto: Aquarium Pula
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Dina je bila spolno zrela ženka stara oko 25 godina, a u Oporavilište je stigla 22. kolovoza 2026. godine, teška 44 kilograma i s oklopom dugim 72 centimetra

Aquarium Pula objavio je da je uginula glavata želva Dina, unatoč veterinarskoj skrbi i pokušajima da joj spase život.

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Tijekom operacije u kolovozu iz grla joj je uklonjena udica, no najlonsku strunu koja joj se zapetljala u crijevima nije bilo moguće u potpunosti izvaditi.

Foto: Aquarium Pula

- Sa žaljenjem vas obavještavamo da je glavata želva (Caretta caretta) Dina, unatoč pruženoj veterinarskoj skrbi i svim naporima uloženima u njezin oporavak, podlegla teškim oštećenjima crijeva i uginula. Tijekom operacije u kolovozu uklonjena joj je udica iz grla, no najlonsku strunu zapetljanu u crijevima nije bilo moguće u potpunosti ukloniti. Iako se nakon operacije hranila i ispuštala izmet, što nam je pobudilo nadu u njezin oporavak, struna je ometala dotok krvi u crijeva i uzrokovala odumiranje tkiva, što je naposljetku dovelo do uginuća kornjače - napisali su.

- Još jednom zahvaljujemo nalazniku Dino Zudich, svima koji su sudjelovali u akciji spašavanja te dr. vet. med. Mikeleu Medici na izvedenom operativnom zahvatu. Dina je bila spolno zrela ženka, stara približno 25 godina, a u Oporavilište je pristigla 22. kolovoza 2026. Pri dolasku težila je 44 kg, a duljina njezina oklopa iznosila je 72 cm - dodaju.

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