Uginula glavata želva Dina u Puli. Pokušavali su je spasiti: 'Iz grla joj je uklonjena udica...'

Aquarium Pula objavio je da je uginula glavata želva Dina, unatoč veterinarskoj skrbi i pokušajima da joj spase život.

Tijekom operacije u kolovozu iz grla joj je uklonjena udica, no najlonsku strunu koja joj se zapetljala u crijevima nije bilo moguće u potpunosti izvaditi.

Foto: Aquarium Pula

- Sa žaljenjem vas obavještavamo da je glavata želva (Caretta caretta) Dina, unatoč pruženoj veterinarskoj skrbi i svim naporima uloženima u njezin oporavak, podlegla teškim oštećenjima crijeva i uginula. Tijekom operacije u kolovozu uklonjena joj je udica iz grla, no najlonsku strunu zapetljanu u crijevima nije bilo moguće u potpunosti ukloniti. Iako se nakon operacije hranila i ispuštala izmet, što nam je pobudilo nadu u njezin oporavak, struna je ometala dotok krvi u crijeva i uzrokovala odumiranje tkiva, što je naposljetku dovelo do uginuća kornjače - napisali su.

- Još jednom zahvaljujemo nalazniku Dino Zudich, svima koji su sudjelovali u akciji spašavanja te dr. vet. med. Mikeleu Medici na izvedenom operativnom zahvatu. Dina je bila spolno zrela ženka, stara približno 25 godina, a u Oporavilište je pristigla 22. kolovoza 2026. Pri dolasku težila je 44 kg, a duljina njezina oklopa iznosila je 72 cm - dodaju.