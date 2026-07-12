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ZBOGOM, FRANZ

Uginuo legendarni Franz, pas iz ATJ Lučko. Njegov vodič oprostio se od njega dirljivom objavom

Piše 24sata,
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Uginuo legendarni Franz, pas iz ATJ Lučko. Njegov vodič oprostio se od njega dirljivom objavom
Foto: Marjan Radović
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Svoj život Franz je započeo kao lutalica, a iz azila ga je udomila policija te je ubrzo postao njihov najmoćniji pas i zajedno sa specijalcima čuvao hrvatsku granicu

Uginuo je legendarni njemački ovčar Franz, pas specijalac koji je život započeo kao lutalica. Iz azila ga je udomila policija, a Franz je postao njihov najmoćniji pas te je sa specijalcima čuvao hrvatsku granicu i postao dio Antiterorističke jedinice Lučko. Vijest o Franzovu odlasku na svojem je Facebook profilu objavio njegov vodič Danijel Barišić koji se dirljivom objavom oprostio od njega.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

- Zbogom, Franz. Prije devet godina ušao si u moj život kao pas iz azila Dumovec. Nitko tada nije mogao znati da će upravo taj njemački ovčar postati jedan od najboljih službenih pasa i moj najvjerniji partner.

PROŠAO POSEBNU OBUKU Ja sam Franz, pas specijalac! Policija ga udomila iz azila, sad je u ATJ Lučko i čuva granicu
Ja sam Franz, pas specijalac! Policija ga udomila iz azila, sad je u ATJ Lučko i čuva granicu

Zajedno smo prošli gotovo sve. Bezbroj pokaznih vježbi, rad s raznim jedinicama policije, brojne tečajeve i edukacije. Prošli smo tisuće kilometara i zajedno dijelili trenutke koje riječima nije moguće opisati.

Na terenu si bio zvijer. Neustrašiv, odlučan i potpuno predan svom poslu. Davao si sve od sebe i nikada nisi odustajao. Znao sam da ćeš za mene napraviti sve, baš kao što bih i ja učinio sve za tebe.

Ali iza te snage skrivao se moj nježni div. Kod kuće si bio sasvim drugačiji. Volio si duge šetnje sa mnom i drugim psima, kupanje, maženje i svaki trenutak proveden s obitelji. Obožavao si svakog člana mog doma i jednako si bio voljen od svih nas. Nisi bio samo službeni pas – bio si prijatelj, član obitelji i duša našeg doma.

Najviše me tješi to što svoje posljednje dane nisi proveo u boksu, nego u svom domu, okružen ljubavlju, pažnjom i ljudima koji su te voljeli svim srcem. Nakon svega što si dao meni, policiji i svima koji su te upoznali, to si više nego zaslužio.

Franz, hvala ti na svakom spašenom trenutku, svakom uspješno odrađenom zadatku, svakom kilometru koji smo prošli zajedno i svakom pogledu koji je govorio više od riječi. Hvala ti što si me naučio što znače odanost, povjerenje i bezuvjetna ljubav.

Danas se ne opraštam samo od službenog psa. Opraštam se od svog partnera, svog najboljeg prijatelja i dijela sebe.

Nadam se da sada trčiš slobodno, bez boli, negdje preko dugine livade. A jednog dana, kada se ponovno sretnemo, vjerujem da ćeš me dočekati onako kako si to uvijek radio – veselo mašući repom, spreman za još jednu zajedničku šetnju. Zbogom, moj Franz. Hvala ti za sve. Voljet ću te i nositi u svom srcu dok god živim - napisao je Franzov vodič Danijel Barišić.

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