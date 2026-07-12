Uginuo legendarni Franz, pas iz ATJ Lučko. Njegov vodič oprostio se od njega dirljivom objavom

Uginuo je legendarni njemački ovčar Franz, pas specijalac koji je život započeo kao lutalica. Iz azila ga je udomila policija, a Franz je postao njihov najmoćniji pas te je sa specijalcima čuvao hrvatsku granicu i postao dio Antiterorističke jedinice Lučko. Vijest o Franzovu odlasku na svojem je Facebook profilu objavio njegov vodič Danijel Barišić koji se dirljivom objavom oprostio od njega.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

- Zbogom, Franz. Prije devet godina ušao si u moj život kao pas iz azila Dumovec. Nitko tada nije mogao znati da će upravo taj njemački ovčar postati jedan od najboljih službenih pasa i moj najvjerniji partner.

Zajedno smo prošli gotovo sve. Bezbroj pokaznih vježbi, rad s raznim jedinicama policije, brojne tečajeve i edukacije. Prošli smo tisuće kilometara i zajedno dijelili trenutke koje riječima nije moguće opisati.

Na terenu si bio zvijer. Neustrašiv, odlučan i potpuno predan svom poslu. Davao si sve od sebe i nikada nisi odustajao. Znao sam da ćeš za mene napraviti sve, baš kao što bih i ja učinio sve za tebe.

Ali iza te snage skrivao se moj nježni div. Kod kuće si bio sasvim drugačiji. Volio si duge šetnje sa mnom i drugim psima, kupanje, maženje i svaki trenutak proveden s obitelji. Obožavao si svakog člana mog doma i jednako si bio voljen od svih nas. Nisi bio samo službeni pas – bio si prijatelj, član obitelji i duša našeg doma.

Najviše me tješi to što svoje posljednje dane nisi proveo u boksu, nego u svom domu, okružen ljubavlju, pažnjom i ljudima koji su te voljeli svim srcem. Nakon svega što si dao meni, policiji i svima koji su te upoznali, to si više nego zaslužio.

Franz, hvala ti na svakom spašenom trenutku, svakom uspješno odrađenom zadatku, svakom kilometru koji smo prošli zajedno i svakom pogledu koji je govorio više od riječi. Hvala ti što si me naučio što znače odanost, povjerenje i bezuvjetna ljubav.

Danas se ne opraštam samo od službenog psa. Opraštam se od svog partnera, svog najboljeg prijatelja i dijela sebe.

Nadam se da sada trčiš slobodno, bez boli, negdje preko dugine livade. A jednog dana, kada se ponovno sretnemo, vjerujem da ćeš me dočekati onako kako si to uvijek radio – veselo mašući repom, spreman za još jednu zajedničku šetnju. Zbogom, moj Franz. Hvala ti za sve. Voljet ću te i nositi u svom srcu dok god živim - napisao je Franzov vodič Danijel Barišić.