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IMAO 31 GODINU

Uginuo najpoznatiji trkački konj, legendarni "Kapetan"

Piše HINA,
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Uginuo najpoznatiji trkački konj, legendarni "Kapetan"
Foto: Charles Platiau
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Varenne, poznatiji i kao "Il Capitano" (Kapetan) je u petogodišnjoj kasačkoj karijeri od 1998 do 2003. ostvario 62 pobjede u 73 utrke, uključujući 53 Grand Prixa

Talijanski konj Varenne, jedno od najpoznatijih kasačkih grla na svijetu, uginuo je od komplikacija nakon srčanog zastoja u dobi od 31 godine.

Varenne, poznatiji i kao "Il Capitano" (Kapetan) je u petogodišnjoj kasačkoj karijeri od 1998 do 2003. ostvario 62 pobjede u 73 utrke, uključujući 53 Grand Prixa, i zaradio preko šest milijuna eura nagradnog fonda.

"Bio je Ferrari s mozgom," rekao je Varenneov vjerni vozač Giampaolo Minnucci u intervjuu za talijanski dnevnik La Stampa prošlog mjeseca.

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Jedini je konj u povijesti koji je dvije godine uzastopno (2001, 2002.) osvojio tri najveća europska i svjetska trofeja: Prix d'Amerique, Elitloppet i Gran Premio della Lotteria. Godine 2001. postao je prvi konj koji je proglašen Konjem godine u tri različite države istodobno: u Italiji, Francuskoj i Sjedinjenim Američkim Državama.

Postavio je brojne svjetske rekorde u brzini na milji i duljim stazama koji su se zadržali dugi niz godina. Primljen je u Američku kuću slavnih kasačkog sporta 2010. godine.

"Putovao je svijetom, letio češće od pilota i primio je počasti od pape Wojtyle i talijanskog predsjednika Ciampija," dodao je Minnucci.

Nakon završetka trkaće karijere služio je kao izuzetno traženi rasplodni pastuh na ergeli Allevamento LJ u Eboliju pokraj Salerna, a njegova se sperma prodavala diljem svijeta po cijeni između 10.000 i 20.000.

Varenne je nadišao sport postavši simbol elegancije i atletske snage. Nekoliko puta se pojaviljivao u u popularnim TV emisijama, a 2002. je oduševio publiku kada je tijekom predstavljanja konja i vozača na milanskom stadionu San Siro, na vrhuncu slave, spustio glavu i dodirnuo njušku desnom prednjom nogom, klanjajući se publici. O njemu je snimljen i dokmentarni film, "Varenne, sin vjetra".

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