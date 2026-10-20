Uginuo šesti Beluga kit. Sve su ih premjestili iz kanadskog horor parka. Ostala još dva

Deveterogodišnji Beluga kit Cyprus uginuo je u SeaWorldu San Diego, samo nekoliko tjedana nakon što su ga premjestili iz zatvorenog kanadskog parka Marineland. U novi dom stigao je 22. kolovoza, a nakon što je u subotu prestao jesti, veterinarski tim pregledao ga je i pokušao mu pomoći. Ultrazvuk je pokazao da njegov probavni sustav ne radi normalno, što može upućivati na bolest opasnu po život. Zaposlenici parka radili su cijelu noć kako bi mu pomogli, no Cyprus je ubrzo uginuo.

Glasnogovornik SeaWorlda rekao je da se činilo kako se kit dobro privikava na novu okolinu.

- Cyprus se dobro držao od dolaska. Redovito je jeo, privikavao se na novu okolinu i družio s trenerima, timom za skrb o životinjama i druga dva spašena kita, rekao je glasnogovornik SeaWorlda San Diego.

Cyprus je šesti kit koji je uginuo nakon odlaska iz Marinelanda. Četiri Beluga kita uginula su u akvariju Shedd u Chicagu, a peti u Oceanogràficu u Valenciji. Marineland je zatvoren 2024. zbog financijskih teškoća, a u pismu kanadskom ministarstvu ribarstva upozorio je da bi životinje mogle biti eutanazirane ako im ne pronađu novi dom.

- Znali smo da će svaka životinja prolaziti kroz veliku promjenu te da će se njezino zdravstveno stanje razjašnjavati daljnjim pregledima i skrbi, rekao je glasnogovornik SeaWorlda San Diego.

Park će pomno pratiti zdravlje preostala dva kita premještena u San Diego, a glasnogovornik je rekao da su zasad stabilnog zdravlja. Beluga može živjeti do 80 godina, prema Svjetskom fondu za prirodu.

*uz korištenje AI-ja