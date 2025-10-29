Obavijesti

PROGNOZA VREMENA

Uglavnom sunčano, za Jadran su izdali žuto upozorenje

Ližnjan: Dan kao naručen za jahače valova | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Najviše dnevne temperature zraka kretat će se između 16 i 21 °C

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, Hrvatsku u srijedu očekuje pretežno sunčano vrijeme u svim krajevima zemlje. Ipak, u unutrašnjosti će povremeno biti više oblaka, ali bez značajnijih oborina.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, dok će na Jadranu puhati bura. Na otvorenom moru mogući su mjestimično jaki i olujni udari bure, što može izazvati poteškoće u prometu i nautičarima.

Najviše dnevne temperature zraka kretat će se između 16 i 21 °C, što znači da ćemo imati ugodan, ali svjež jesenski dan. U većim gradovima, poput Zagreba, očekuje se sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku i najvišu temperaturu oko 18 °C.

DHMZ je izdao žuto upozorenje za Jadran zbog jakog vjetra u drugom dijelu dana. 

