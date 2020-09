Ugledni poduzetnici poslali niz inspirativnih i iskrenih poruka s konferencije

Nakon uspješne prve konferencije „Poduzetnički mindset“ 2019., organizatori su i ove godine, sudeći po reakcijama publike, opravdali visoka očekivanja brojne publike.

<p>Vrhunski lideri, poduzetnice i poduzetnici iz Hrvatske i inozemstva podijelili su ondje svoje poslovne i životne priče, pokazujući primjerom kako je zajedništvo „po istome mindsetu“ ključ koji otključava mnoga vrata.</p><p>Nakon inspirativnoga govora domaćina konferencije <strong>Ognjena Bagatina</strong>, predsjednica Uprave Wiener osiguranja VIG <strong>Jasminka Horvat Martinović</strong> iznijela je svoju priču o izazovima koje je tvrtki donijela pandemija koronavirusa. Poduzetnik na čelu fitness industrije u Hrvatskoj <strong>Orlando Lopac</strong> naglasak je stavio na međusobnu suradnju, pa i s konkurencijom, kako bi se očuvali tržište i radna mjesta. Na scenu je doveo suradnicu Andreju koja se, iako s ugrađenom protezom na jednoj nozi, intenzivno bavi fitnessom i ogromna mu je motivacija u poslu i u životu. Uime programskog partnera, publici se obratio <strong>Berislav Horvat</strong> iz <strong>EY Hrvatska</strong> koji je također izdvojio snagu zajedništva i sinergiju kao ključne faktore na putu do cilja, a poduzetnike kao pokretačku snagu cijelog društva. U intervjuu koji je vodio s <strong>Matom Rimcem</strong> dotaknuo se poduzetničke upornosti, znatiželje, izdržljivosti i nezaustavljivosti, a obojica su se složili da cijela šira zajednica profitira zahvaljujući dugoročno održivom poduzetništvu. Publiku je <strong>Rimac </strong>ostavio u velikom iščekivanju najavivši iznenađenje koje sa svojim timom sprema za iduću godinu.</p><p><strong>Ksenija Vrbanić</strong>, vlasnica brenda XD - Xenia Design i <strong>Saša Cvetojević</strong>, CEO tvrtke MBE Adriatic razgovarali su o izazovima u modnoj industriji. Ksenija budućnost vidi u cyber modi, koja će rezultirati manjim onečišćenjem Zemlje i redizajnom starih odjevnih predmeta, a publici je poručila da unatoč svemu, treba biti dosljedan, nikada ne odustajati i preuzeti odgovornost za sve svoje pogreške.</p><p>Na iznimno dinamičnom panelu, koji je moderirala članica Uprave Hanza medije <strong>Ana Hanžeković</strong>, sudjelovali su <strong>Ivan Franičević</strong>, predsjednik Uprave tvrtke RASCO, <strong>Ana Volk</strong>, članica Nadzornog odbora Sunce hoteli d.d. i <strong>Zoran Mamić</strong>, predsjednik Nadzornog odbora tvrtke TOMMY. Razgovarali su o obiteljskom poslovanju, balansu između poslovnog i privatnog života, prednostima i nedostacima prijenosa poslovanja na drugu generaciju vlasnika i onoga kako ih drugi vide, a kako to zapravo jest...</p><p><strong>Jakov Urbanke</strong> iz tvrtke HSM Informatika podijelio je s publikom savjete za aktivno pronalaženje kupaca u svako doba: „Tvrtke koje se budu znale postaviti kao edukatori na tržištu i postignu sinergiju svojih marketinških i prodajnih timova bit će uspješne jednako danas, kao i u godinama koje slijede“, zaključio je Urbanke.</p><p><strong>Emil Tedeschi</strong>, predsjednik Uprave Atlantic Grupe i predsjednik žirija hrvatskog programa EY Poduzetnik godine, razgovarao je s australskim poduzetnikom <strong>Mannyjem Stulom</strong>, direktorom tvrtke Moose Toys i predsjednikom žirija svjetskog izbora za EY Poduzetnika godine, a u razgovoru su se dotaknuli skromnih početaka tvrtke Moose Toys i principa poslovanja kojima se dolazi do vrha. Manny Stul svoj uspjeh zahvaljuje strasti koja potječe iz želje da bude najbolji i fer-pleju, pri čemu napominje da se uvijek držao zadane riječi. Moose Toys je danas tvrtka koja postavlja trendove i nudi inovacije na svjetskome tržištu u svojoj branši.</p><p>Na panelu „Kako uspjeti u Hrvatskoj: kriza kao prilika“ moderator <strong>Boris Trupčević</strong>, direktor 24sata, razgovarao je s <strong>Joeom Bašićem</strong>, organizatorom festivala Ultra Europe,<strong> Bernardom Ceceljom</strong>, članicom Uprave tvrtke <strong>Bernarda i Anom Lisak</strong>, direktoricom tvrtke <strong>Catering Lisak</strong>. Svi sugovornici složili su se u činjenici da im birokracija znatno otežava poslovanje, ali da za njih ne postoji nemoguće, da „trava nije zelenija“ kod susjeda, da od kukanja nema napretka i da treba puno raditi da bi se nešto postiglo. </p><p>Naši najpoznatiji stranci u Hrvatskoj, <strong>Jan de Jong i Paul Bradbury</strong>, kao najbolji ambasadori Hrvatske u svijetu, otvoreno su razgovarali o svojim privatnim i poslovnim izazovima, kao i o razlozima zašto o(p)staju u Hrvatskoj. Konferenciju je zaključio Korado Korlević, edukator, poduzetni voditelj Zvjezdarnice Višnjan, koji je među ostalim rekao da živimo u vremenu „izmišljenih problema", zaključivši na kraju: „Ne isplati se živjeti život bez strasti, tog važnog poticaja živčanog sustava, koji mora za nas stvarati dovoljno iona."

Budući da je ostalo još jako puno poduzetničkih priča u Hrvatskoj koje treba ispričati, konferencije pod krovnim brendom „Poduzetnički mindset" idu dalje.