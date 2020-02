Ugostitelji o kazni: Svaku lipu nama gledaju, a velike se pušta

Zbog 23 kune napojnice pronađene kod novigradskoga konobara u jednom obiteljskom hotelu s 4 zvjezdice, Ministarstvo financija poslalo im je “čestitku” s 25.200 kuna kazne i zatvorilo hotel. Potvrdio nam je to i vlasnik, koji je htio ostati anoniman, kao i njegov djelatnik koji je dobio “manču”.

- Sve se dogodilo proteklu jesen. No nismo mi tu bitni jer sigurno nismo usamljen slučaj. Inače je kod nas veliki problem upravo ‘manča’, što je totalni apsurd u ovoj državi - rekao je ogorčeni vlasnik hotela, koji je trenutno poslovno u inozemstvu. Kaže i da je zbog 23 kune viška na ime tvrtke dobio kaznu od 20.100 kuna, a on kao vlasnik još 5100 kuna kazne. To je čak 1000 puta više od napojnice. Konobar koji je imao višak također nam nije htio puno komentirati, samo je rekao: - Trenutno sam u Umagu, ali s obzirom na to da je na tu temu već rečeno sve, ne bih dalje komentirao.

Ministar financija Zdravko Marić isticao je već kako nije pobornik porezne presije.

- Nisam za poreznu presiju i smatram da se za prvi lakši prekršaj treba voditi institutom opomene, ali za ponavljače to ne može vrijediti - kaže nam ministar Marić.

Bivši ministar financija Boris Lalovac čudi se ovakvim odlukama inspekcije jer navodi da su za njegova mandata tražili da se za sitne propuste ugostitelji i obrtnici samo upozoravaju. Poslali smo upite u Ministarstvo financija i Poreznu upravu da nam pojasne zbog čega su ovog ugostitelja odlučili kazniti zbog napojnice. Do objave ovog broja nismo dobili odgovore, no neslužbeno smo doznali kako su se inspektori odlučili na sankcije jer ugostitelju navodno to nije bio prvi i jedini propust. Navodno je ugostitelj više puta kršio pravila fiskalizacije. Inače, prema Općem poreznom zakonu, minimalna kazna za pravne osobe je 20.000 kuna, a za privatne 5000 kuna. Mještani Novigrada i sami su u nevjerici zbog cijelog ovog apsurda.

- Da čovjeka kazne zbog viška od dvadesetak kuna, to mi je neshvatljivo! A gdje su svi oni koji utaje milijunski porez, koji ne prijavljuju porez, nekretnine i što ja znam što sve ne? Njih ne kažnjavaju, a malog čovjeka koji želi raditi i svojim rukama stvoriti, njega gaze - komentirao je mještanin Novigrada kojeg smo zatekli na rivi. Novigrađani kažu kako taj slučaj nije jedini.

- Jedan ugostitelj je također zbog nekoliko kuna viška dobio visoku kaznu, oko 20.000 kuna, i znam da je sve je završilo na sudu - kaže nam drugi novigradski ugostitelj. Podsjetimo, inspektori su protekle jeseni obilazili ugostiteljske objekte upravo u tom istarskom turističkome mjestašcu i obavljali redovni nadzor kontrole naplate prometa. U novigradski hotel ušli su jednog jutra, a iako je konobar pokušao objasniti da je u pitanju napojnica, što je i uvedeno u zapisnik, kazna je stigla. Upravo je napojnica od zahvalnih gostiju koji su platili gotovinom novigradskog ugostitelja koštala visoke kazne. Provjerili smo kako na ovaj slučaj gledaju iz Hrvatske obrtničke komore. Ondje ističu kako smatraju da se zakoni trebaju provoditi, no ako se nešto u praksi pokaže kako nije primjenjivo, to treba mijenjati.

- Složili smo se da bi inspekcije trebale raditi po takozvanome modelu PEM, odnosno da prvo treba raditi na prevenciji, pa na edukaciji i tek od ići s mjerama - pojasnili su iz Hrvatske obrtničke komore. Dok Porezna kažnjava za bakšiš, mnogi veliki dužnici ostaju neokrznuti.

Prevencija, edukacija, a tek onda mjera kažnjavanja model je koji podržava Hrvatska obrtnička komora. Konkretan slučaj, kažu, ne mogu komentirati jer ne znaju sve činjenice

Na slobodi, a terete ga za 12,2 milijuna kuna poreza

Foto: Armin Durgut/PIXSELL, Nel Pavletić/pixsell

Zdravko Mamić u Hrvatskoj je osuđnen na 6,5 godina zatvora, no ‘na vrijeme’ je prešao granicu pa se slobodno kreće po BiH. Terete ga, između ostalog, da je oštetio državni proračun za neplaćanje 12,2 milijuna kuna poreza.

Nadan Vidošević dužan 12,6 milijuna kuna

Foto: Anto Magzan/PIXSELL

Bivši čelnik HGK, kojeg terete da je u tzv. aferi Remorker izvukao iz HGK 39 milijuna kuna, procijenilo se da je ‘težak’ 15 milijuna eura. No godinama se nalazi na poreznoj listi dužnika zbog 12,6 mil. kuna duga.

Porezni dug firme je izbrisan

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Tvrtka Kuščević, u kojoj je Lovre bio direktor, dugovala je oko 300.000 kuna za porez i oko milijun dobavljačima. Otišla je u stečaj 2013., a porezni dug u vjetar...

