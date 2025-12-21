Ugostitelji sretni blagdanskom potrošnjom, ali daleko je to od rekorda: Evo što kaže Porezna

Svi misle da se troši kao ludo, a kako i ne bi kad ‘mršava’ porcija fritula po Adventima u prosjeku stoji šest eura, ali Porezna ipak kaže drukčije
Iako se za vikende Adventa očekuje ključna potrošnja u ugostiteljstvu i trgovinama, podaci koje smo dobili od Porezne uprave sugeriraju tek blaži porast potrošnje. Ali je vidljivo i da se potrošnja diže, pa će po tom trendu i hrvatskim običajima kupnje u zadnji čas upravo protekli vikend biti rekordni u blagdanskoj potrošnji. Porezna uprava nam je za cijelu Hrvatsku dostavila podatke o potrošnji u trgovini i ugostiteljstvu za sve petke, subote i nedjelje od 14. studenoga do 15. prosinca, pa smo mogli usporediti potrošnju dva vikenda prije Adventa s tri adventska. S tim da je određena anomalija petak i subota, 28./29. studenoga, jer je u trgovini tad bio "Crni petak" s masovnim popustima, pa je taj vikend zbog toga iskočio od ostalih, a istovremeno je u tu subotu i počeo Advent.
