UGP: 'Vladine mjere su dobrodošle, ali mali poduzetnici trebaju sustavna rješenja'

Udruga Glas poduzetnika (UGP) pozdravlja donošenje novog paketa mjera Vlade usmjerenih na ublažavanje inflacijskih pritisaka i rasta cijena energenata, no istodobno poručuje kako su potrebna sustavna rješenja za male poduzetnike jer su oni najranjiviji dio gospodartsva. U uvjetima produljenih globalnih nestabilnosti, svaka mjera koja doprinosi stabilnosti gospodarstva je važna, istaknuli su u utorak iz UGP-a.

Istodobno su upozorili kako su mikro, mali i srednji poduzetnici najranjiviji dio gospodarstva. Oni čine više od 99 posto svih poduzeća i zapošljavaju oko 70 posto radne snage u privatnom sektoru, a već godinama posluju u kontinuiranim kriznim uvjetima.

"Rast cijena energenata i inflacija za poduzetnike ne znače samo skuplje poslovanje, već izravan pritisak na održivost poslovanja, radna mjesta i investicije, što može dovesti do poskupljenja dobara i usluga na tržištu te dodatno opteretiti građane", navode iz UGP-a.

U takvim uvjetima, kako su kazali, "dio mjera na tržištu goriva može dovesti do toga da pojedini poduzetnici, osobito mali distributeri, prodajom ostvaruju gubitak, zbog čega smanjuju dostupnost proizvoda, što povećava rizik od nestašica i posljedično utječe na rast cijena i stabilnost opskrbe".

Država je kroz proračunske mjere već preuzela značajan dio tereta krize, no važno je osigurati da on ne bude u nerazmjernoj mjeri prebačen na male poduzetnike, napominju iz UGP-a.

No ističu kako su uz kratkoročne mjere nužna su sustavna rješenja i redovita evaluacija njihova učinka na male poduzetnike, uz stvaran dijalog s gospodarstvom. "Mali poduzetnici trebaju stabilno i predvidivo poslovno okruženje - ne samo mjere, već jasna i održiva rješenja", poručili su iz UGP-a.

Vlada donijela 10. paket mjera pomoći

Vlada je u ponedjeljak donijela deseti paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena vrijedan 450 milijuna eura, koji uz ostalo donosi nastavak regulacije cijena goriva i zadržavanje cijena struje i plina do 30. rujna ove godine.

Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je uzrok desetoga paketa vrlo ozbiljna situacija na Bliskom istoku, odnosno sukob SAD-a i Izraela s Iranom, zbog čega je, primjerice, cijena barela nafte brent sa 71 dolara prije tri tjedna skočila na 114 dolara.

To je agresivan i silovit rast cijene nafte, a vlada u takvim okolnostima želi očuvati sigurnost opskrbe i priuštivost cijena, zadržati radna mjesta, gospodarsku aktivnost i što više ublažiti pritisak na rast cijena i to ne samo energenata, rekao je Plenković.

Stoga Vlada nastavlja s regulacijom cijena goriva te je odlučila smanjiti trošarine i dio premije distributera goriva. Kada je riječ o cijenama električne energije i plina, Plenković je rekao da je izlazak iz subvencija planiran za 1. travnja, ali je vlada odlučila nastaviti subvencije još šest mjeseci, do 30. rujna i to i za građane i poduzetnike.

Nastavljaju se i mjere za ugrožene kupce energenata, za što je predviđeno 55 milijuna eura i to kroz vaučer od 70 eura mjesečno po kućanstvu za troškove električne, plinske ili toplinske energije. Vlada je pripremila i mjere za potporu održivosti domaćega javnog prijevoza u iznosu od osam milijuna eura. To je mjera potpore javnom prijevozu putnika od 0,16 eura po litri dizela.

Između ostaloga, paket za poljoprivrednike i ribare od 28 milijuna eura sadrži potporu od sto eura po hektaru za troškove sjetve i sadnje ratarskih kultura, voća i povrća od 100 eura po hektaru za prvih deset i 50 eura po hektaru za drugih deset hektara, s isplatom u prvoj polovici godine, za što je izdvojeno 20 milijuna eura.