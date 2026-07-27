UGP zaprijetio prosvjedom: Veća davanja mogla bi ugasiti brojne paušalne obrte!

Vlada je odluku donijela bez objavljenih analiza i bez uključivanja predstavnika poduzetnika u pripremu konačnog rješenja, kaže se u UGP-ovom priopćenju. Dodaje se da najavljeno povećanje davanja za dio paušalnih obrtnika neće bitno napuniti državni proračun, te da je za državu riječ o iznosu koji se u ukupnim prihodima gotovo neće osjetiti. Za obrtnika, pak, dodatnih 1.350 ili 3.000 eura godišnje može biti razlika između nastavka poslovanja i zatvaranja obrta, kaže UGP.

Nije prihvatljivo kažnjavati cijelu skupinu obrtnika zato što država nije sposobna uvesti red u sustav koji sama vodi, navodi ta udruga.

Traži da se prije donošenja konačne odluke objave sve analize, procjena učinaka propisa, MSP test, te u postupak budu uključeni predstavnici obrtnika i poduzetnika.

Ako vlada, kako se navodi, nastavi ignorirati upozorenja i izostane stvaran dijalog, UGP će pokrenuti pripreme za prosvjed, najavljuje se.

Paušalnim obrtnicima s godišnjim prihodima do 40.000 eura od iduće godine neće porasti davanja državi, najavio je u ponedjeljak potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić.

Prema ranijim vladinim najavama, povećanja opterećenja bila bi pošteđena prva tri porezna razreda, zaključno s godišnjim prihodima do 19.900 eura, dok će po novom prijedlogu to biti i iduća dva, što znači da sve ostaje isto za paušalne obrtnike koji godišnje uprihode do 40.000 eura. Prema procjeni Ministarstva financija, time je obuhvaćeno 83,4 posto svih paušalnih obrtnika.

Ukupan godišnji iznos davanja za porez i doprinose, pak, za šesti porezni razred, porast će za 1.336 eura ili 30 posto, na 5.728 eura, dok će u najvišem poreznom razredu, onom s godišnjim prihodima od 50.000,01 do 60.000 eura, skok iznositi 66 posto ili 3.033 eura, na 7.605 eura.