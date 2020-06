Ugušio Floyda: Policajcu teža optužnica, trojica kolega će isto biti optuženi i dovedeni na sud

Nakon što je George Floyd ubijen, njegova obitelj i prijatelji protestirali su zbog blagog pravosuđa inzistirajući da svi policajci podlegnu zakonu i budu kažnjeni. Sva četvorica dobila su otkaz

<p>Državni tužitelj Minnesote <strong>Keith Allison </strong>promijenio je optužnicu i policajca <strong>Dereka Chauvina</strong> optužio za teže kazneno djelo, odnosno promijenio optužnicu s trećeg na ubojstvo drugog stupnja. Odnosno, prije je bio optužen za ubojstvo iz nehaja, a sad je optužen za ubojstvo bez namjere. </p><p>Također, po novom će uz Chauvina i ostala tri policajca upletena u ubojstvo <strong>Georgea Floyda</strong> snositi posljedice i izaći pred sud.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prosvjedi u SAD-u</strong></p><p>Chauvin, policajac koji je dobio otkaz nakon tragičnog događaja, prvotno je bio optužen za ubojstvo trećeg stupnja i ubojstvo iz nehaja drugog stupnja. Thomas Lane i J.A. Keung, policajci koju su savladali Floyda, i četvrti policijski službenik, Tou Thao, koji je stajao po strani, u početku nisu bili optuženi.</p><p>No, sada će svi morati izaći pred lice pravde. Nakon što je <strong>George Floyd</strong> <strong>ubijen</strong>, njegova obitelj i prijatelji protestirali su zbog blagog pravosuđa inzistirajući da svi policajci podlegnu zakonu i budu kažnjeni. Sva četvorica dobila su otkaz.</p><h2>Ministar obrane ne podržava slanje vojske</h2><p>Američki ministar obrane <strong>Mark Esper</strong> izjavio je u srijedu kako ne podržava slanje vojske na prosvjednike zbog smrti Georgea Floyda i rasne nejednakosti, distancirajući se od predsjednika <strong>Donalda Trumpa </strong>koji je zaprijetio da će vojnom silom suzbiti nemire diljem SAD-a.</p><p>Esper je rekao da se aktivnu vojsku može koristiti samo kao "posljednju opciju."</p><p>- Ne podržavam aktiviranje Zakona o pobuni - kazao je Esper, govoreći o zakonu koji predsjedniku omogućuje da upotrijebi oružanu silu na američkom tlu. </p><p>- Upotreba aktivne vojske je posljednja opcija, u najhitnijim i najstrašnijim slučajevima. Trenutno nismo u toj situaciji - izjavio je Esper novinarima u Pentagonu.</p><p>Ta izjava odudara od Trumpove prije dva dana.</p><p>- Ako grad ili država odbiju poduzeti akcije nužne za obranu života i imovine građana, onda ću poslati vojsku i brzo riješiti problem - rekao je Trump u ponedjeljak, nešto prije nego što je savezna policija suzavcem rastjerala prosvjednike kako bi predsjednik mogao doći do crkve i ondje se slikati s Biblijom u ruci.</p><p>Nacionalna garda izašla je na ulice na zahtjev dvadesetak guvernera, a na Trumpovu inicijativu u <strong>Washingtonu</strong>, glavnom gradu države.</p><p>Esper je rekao da vjeruje da je u SAD-u rasizam "stvaran" i da je važno o tome glasno govoriti. Smrt crnca Georgea Floyda, koju su skrivili bijeli policajci, nazvao je "strašnim zločinom."</p><p>Esper je također pod velikim pritiskom javnosti jer je bio u društvu Trumpa na putu do crkve.</p><p>- Nisam bio svjestan planova policije za raščišćavanje parka - rekao je Esper.</p><p>- Činim sve što mogu da ostanem apolitičan... Nekad sam u tome uspješan, a nekad sam manje uspješan.</p><p>Ministar obrane također je rekao da je pokrenuo istragu radi korištenja helikoptera Nacionalne straže koji je letio iznad grupe prosvjednika, smatrajući da je to bilo nesigurno.</p>